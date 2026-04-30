Football-L'Iran participera à la Coupe du monde et jouera aux États-Unis, dit Infantino

Le président de la Fifa Gianni Infantino a déclaré jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde et jouerait ses matches aux États-Unis comme prévu.

"Laissez-moi commencer par le commencement. Bien sûr que l’Iran participera à la Coupe du monde 2026. Et bien sûr que l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique", a déclaré Gianni Infantino, jeudi, lors du congrès de l'instance à Vancouver (Canada).

"Et la raison en est très simple : nous devons nous rassembler. C’est ma responsabilité, notre responsabilité."

L'Iran est qualifié à la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération iranienne de football (FFIRI) avait demandé ces dernières semaines que ses trois rencontres de la phase de poules soient déplacées des États-Unis vers le Mexique, en invoquant la participation militaire américaine aux côtés d'Israël dans les frappes qui ont déclenché la guerre en cours dans la région.

L'Iran doit disputer tous ses matches du groupe G sur le sol américain : contre la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, puis face à l'Égypte à Seattle en conclusion de la phase de groupes.

(Reportage de Julien Prétot à Vancouver, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)