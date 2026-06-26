Football-L'international marocain Hakimi, renvoyé en procès pour viol, se pourvoit en cassation

Le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc Achraf Hakimi va se pourvoir en cassation après que son renvoi en procès pour viol a été confirmé vendredi dernier, a déclaré son avocate Fanny Colin à Reuters.

Mis en examen en mars 2023 à la suite d'accusations de viol d'une femme, Achraf Hakimi a été renvoyé en procès, en février dernier, devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Ce renvoi a été confirmé vendredi dernier par la cour d'appel de Versailles.

Achraf Hakimi nie les accusations depuis le début de la procédure.

Le capitaine du Maroc dispute actuellement la Coupe du monde.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)