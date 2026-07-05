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Football-L'histoire derrière les musiques des stades de la Coupe du monde
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 20:21

par Rosalba O'Brien

Match après match, de nombreuses musiques, parfois les mêmes, résonnent dans les stades de la Coupe du monde de football, mais rien n'est le fruit du hasard.

Selon la Fifa, plus de 750 titres sont sélectionnés à l'avance par son équipe chargée de l'animation des stades, en lien avec les fédérations nationales.

Chaque équipe dispose d'un morceau pour l'annonce de sa composition, d'une chanson d'échauffement et d'un titre joué en cas de but. Après chaque match, les supporters de l'équipe victorieuse peuvent aussi reprendre en chœur leur chanson de célébration.

Certains morceaux, comme "Seven Nation Army", "Thunderstruck" ou "Freed from Desire", ont une portée mondiale.

Pour Andrew Lawn, auteur d'un livre sur le sujet, les chansons qui s'imposent dans les stades sont généralement simples, entraînantes et immédiatement reconnaissables. Mais leur succès dépend aussi du moment auquel elles sont associées.

"Elles s'associent à un moment lorsque ce moment est heureux. Ensuite, elles restent, parce que l'émotion finit par s'attacher à la chanson."

Les playlists reflètent aussi les identités nationales.

L'Argentine a choisi "El Matador" des Fabulosos Cadillacs pour sa musique d'échauffement et de but, un morceau qui semble célébrer l'efficacité offensive de Lionel Messi, mais évoque en réalité les dictatures latino-américaines et les violences d'État des années 1970.

Le Ghana a retenu "Kakalika" de DopeNation, le Mexique des titres de Mariachi Vargas, la Corée du Sud des morceaux de K-pop, notamment des groupes BTS et Blackpink.

Pour la France, les buts, souvent inscrits par Kylian Mbappé, sont accompagnés de "One More Time" de Daft Punk, un choix au titre particulièrement approprié.

Mais les musiques peuvent aussi s'imposer en cours de compétition. Le titre "Wonderwall" d'Oasis est devenu un rendez-vous incontournable pour les supporters anglais après leur victoire contre la Croatie (4-2), lorsque le stade l'a repris en chœur.

Un moment que son attaquant vedette Harry Kane avait décrit comme l'un de ses plus forts vécus en équipe nationale.

(Reportage de Rosalba O'Brien, avec la contribution de Lori Ewing ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)

Sport
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