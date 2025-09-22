Football-L'Espagnole Bonmati remporte un 3e Ballon d'Or féminin consécutif

PARIS, 22 septembre - L'Espagnole Aitana Bonmati a remporté lundi à Paris un troisième Ballon d'Or féminin consécutif en devançant sa compatriote Mariona Caldentey et l'Anglaise Alessia Russo.

La milieu de terrain du FC Barcelone, âgée de 27 ans, est la première joueuse à être sacrée pour la troisième fois et permet à son club et à l'Espagne de remporter le Ballon d'Or féminin - créé en 2018 - pour la cinquième année consécutive, après le doublé en 2021 et 2022 de sa compatriote et coéquipière Alexia Putellas.

