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Football-L'Espagne s'impose haut la main face à l'Arabie Saoudite
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 20:46

L'Espagne a retrouvé le chemin des filets avec brio lors de la Coupe du monde dimanche, dominant aisément l'Arabie saoudite 4-0 dans le groupe H, sous l'impulsion de Lamine Yamal et de Mikel Oyarzabal qui a inscrit un doublé.

Tenue en échec par le Cap-Vert lors de son premier match lundi dernier, la Roja n'a pas tardé à prendre à défaut la défense saoudienne : dès la 10ème minute, le prodige barcelonais Lamine Yamal a ouvert le score sur un centre de Mikel Oyarzabal.

L'attaquant basque a ensuite inscrit un doublé en l'espace de trois minutes, portant le score à 3-0 pour l'Espagne après 24 minutes, avant qu'un but contre son camp de Hassan Altambakti ne creuse l'écart en début de seconde mi-temps.

L'Espagne compte désormais quatre points au classement, tandis que l'Arabie saoudite n'en totalise qu'un après deux matchs. Les autres équipes du groupe, le Cap-Vert et l'Uruguay, s'affronteront plus tard dimanche à Miami.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot)

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