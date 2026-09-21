Football-L'Espagne prolonge son sélectionneur, De la Fuente, jusqu'en 2032 après son sacre mondial

par Fernando Kallas

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé lundi la prolongation jusqu'en 2032 de son sélectionneur Luis de la Fuente, qui a mené la Roja au titre à l'Euro 2024 et plus récemment à la Coupe du monde 2026.

La RFEF a entériné l'accord lors d'une réunion de son comité exécutif à Madrid lundi, donnant son aval formel à un renouvellement déjà ficelé pendant la Coupe du monde.

Il s'agit du mandat le plus long jamais accordé à un sélectionneur de l'équipe d'Espagne, qu'il dirigera lors des trois prochaines grandes compétitions : l'Euro 2028, la Coupe du monde 2030 et l'Euro 2032.

Selon des sources proches de la fédération, le contrat prévoit une importante revalorisation salariale.

Le technicien de 65 ans a déjà offert trois trophées à l'Espagne depuis son arrivée en 2022 : la Ligue des nations, l'Euro et la Coupe du monde. Le seul titre qui lui a échappé reste la Ligue des nations 2025, perdue aux tirs au but contre le Portugal.

Il a dirigé la sélection à 50 reprises, pour un bilan de 38 victoires, 10 matches nuls et deux défaites, dont une seule en compétition officielle.

L'Espagne est actuellement sur la plus longue série d'invincibilité de son histoire avec 38 rencontres sans défaite.

(Reportage de Fernando Kallas, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)