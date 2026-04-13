Football-L'attaquant du PSG Barcola de retour pour affronter Liverpool

(Actualisé avec déclarations Luis Enrique)

L'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola fait son retour dans le groupe qui défiera Liverpool, mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions, après près d'un mois d'absence pour blessure, a annoncé lundi le club parisien.

L'international français de 23 ans avait été victime d'une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite le 17 mars lors du huitième de finale retour de C1 face à Chelsea (3-0, 8-2 au cumulé).

L'ancien Lyonnais a manqué les trois dernières rencontres du PSG ainsi que les deux matches amicaux de l'équipe de France disputés aux États-Unis face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1).

"Il faut voir la séance d'entraînement (du jour), mais chaque fois qu'un joueur est de retour, c'est une très bonne nouvelle", a déclaré l'entraîneur parisien Luis Enrique en conférence de presse. "Il faut voir comment il se sent aujourd'hui, c'est important pour nous de récupérer les joueurs."

Le milieu de terrain Fabian Ruiz manque toujours à l'appel depuis "une contusion au genou gauche" survenue le 20 janvier dernier lors de la défaite en phase de ligue contre le Sporting CP (2-1).

Luis Enrique a donné des nouvelles rassurantes de l'international espagnol.

"La belle nouvelle est que Fabian est en train de récupérer, de s'entraîner avec l'équipe. C'est une très bonne nouvelle pour nous", a-t-il dit.

Le PSG se déplace à Anfield mardi après sa victoire au match aller (2-0).

(Rédigé par Vincent Daheron)