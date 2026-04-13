Football-L'attaquant du PSG Barcola de retour pour affronter Liverpool

L'attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola fait son retour dans le groupe qui défiera Liverpool, mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions, après près d'un mois d'absence pour blessure, a annoncé lundi le club parisien.

L'international français de 23 ans avait été victime d'une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite le 17 mars lors du huitième de finale retour de C1 face à Chelsea (3-0, 8-2 au cumulé).

L'ancien Lyonnais a manqué les trois dernières rencontres du PSG ainsi que les deux matches amicaux de l'équipe de France disputés aux États-Unis face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1).

Le PSG se déplace à Anfield mardi après sa victoire au match aller (2-0).

(Rédigé par Vincent Daheron)