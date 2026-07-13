Football-L'arbitre néerlandais retiré de la liste du Mondial est mort

L'arbitre néerlandais Rob Dieperink, qui avait été retiré de la liste des officiels retenus pour la Coupe du monde 2026 à la suite d'une affaire policière en Grande-Bretagne- finalement abandonnée - est mort à l'âge de 38 ans, deux mois après cet épisode.

La cause de son décès n'a pas été révélée.

"Nous sommes choqués et profondément attristés par la disparition de Rob Dieperink. Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue bienveillant et dévoué", a déclaré la Fédération néerlandaise de football dans un communiqué.

Celui-ci avait été sélectionné parmi les arbitres assistants vidéo pour la Coupe du monde, mais avait été écarté en mai après son arrestation le mois précédent par la police métropolitaine de Londres.

Rob Dieperink se trouvait à Londres pour officier lors du match de Conférence League entre Crystal Palace et la Fiorentina.

L'affaire visant l'arbitre, dont les détails n'ont pas été révélés, a ensuite été classée sans suite faute de preuves.

"Je suis profondément attristé d'avoir été accusé à tort", avait-t-il déclaré dans un entretien accordé à De Telegraaf. "Dès le début, j'ai pleinement coopéré à l'enquête policière et j'ai également fait preuve d'une transparence totale auprès de la FIFA, de l'UEFA et de la KNVB."

"Je suis reconnaissant du soutien que j'ai reçu de la KNVB et de la manière dont elle a traité cette affaire. Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me retenir pour la Coupe du monde ; j'en suis évidemment déçu."

Rob Dieperink officiait en Eredivisie depuis 2017 et avait été arbitre assistant vidéo lors de l'Euro 2024.

(Reportage de Nick Said ; version française Olivier Cherfan, édité par Benoit Van Overstraeten)