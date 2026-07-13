 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-L'arbitre néerlandais retiré de la liste du Mondial est mort
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 19:21

L'arbitre néerlandais Rob Dieperink, qui avait été retiré de la liste des officiels retenus pour la Coupe du monde 2026 à la suite d'une affaire policière en Grande-Bretagne- finalement abandonnée - est mort à l'âge de 38 ans, deux mois après cet épisode.

La cause de son décès n'a pas été révélée.

"Nous sommes choqués et profondément attristés par la disparition de Rob Dieperink. Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue bienveillant et dévoué", a déclaré la Fédération néerlandaise de football dans un communiqué.

Celui-ci avait été sélectionné parmi les arbitres assistants vidéo pour la Coupe du monde, mais avait été écarté en mai après son arrestation le mois précédent par la police métropolitaine de Londres.

Rob Dieperink se trouvait à Londres pour officier lors du match de Conférence League entre Crystal Palace et la Fiorentina.

L'affaire visant l'arbitre, dont les détails n'ont pas été révélés, a ensuite été classée sans suite faute de preuves.

"Je suis profondément attristé d'avoir été accusé à tort", avait-t-il déclaré dans un entretien accordé à De Telegraaf. "Dès le début, j'ai pleinement coopéré à l'enquête policière et j'ai également fait preuve d'une transparence totale auprès de la FIFA, de l'UEFA et de la KNVB."

"Je suis reconnaissant du soutien que j'ai reçu de la KNVB et de la manière dont elle a traité cette affaire. Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me retenir pour la Coupe du monde ; j'en suis évidemment déçu."

Rob Dieperink officiait en Eredivisie depuis 2017 et avait été arbitre assistant vidéo lors de l'Euro 2024.

(Reportage de Nick Said ; version française Olivier Cherfan, édité par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank