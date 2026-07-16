Football-L'Angleterre n'est pas maudite, affirme Tuchel

par Trevor Stynes

L'Angleterre devra encore attendre avant de disputer une nouvelle finale de Coupe du monde après sa défaite mercredi face à l'Argentine, tenante du titre (2-1).

Les Anglais n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis leur unique sacre mondial en 1966.

L'équipe de Thomas Tuchel menait pourtant depuis la 55e minute grâce à Anthony Gordon avant que l'Argentine ne marque deux fois en fin de match pour renverser le destin et rejoindre l'Espagne en finale, à New York dimanche.

"Je préfère voir cela sous l'angle du football, pas comme une malédiction", a déclaré Thomas Tuchel aux journalistes. "Je ne crois pas vraiment à une spécificité anglaise ni à une histoire qui se répéterait. Ce sont des entraîneurs différents, des joueurs différents, des situations différentes."

Le sélectionneur anglais a estimé que le match avait basculé après l'ouverture du score de son équipe.

"Après notre but, la dynamique a complètement changé. L'Argentine a pris plus de risques, a mis davantage de rythme dans son jeu, tandis que nous avons joué avec le sentiment d'avoir beaucoup à perdre. C'était comme deux matches différents : avant le but, puis après."

Thomas Tuchel, salué pour avoir mené l'Angleterre jusqu'en demi-finale après un parcours exigeant, est désormais critiqué pour ses changements tactiques et pour une approche jugée trop défensive après l'ouverture du score.

"C'est la nature du jeu. Dès que vous perdez, vous êtes critiqué", a déclaré l'Allemand. "Personne ne sait ce qui se serait passé avec d'autres décisions. J'ai pris ces décisions, donc j'assume les critiques."

L'Angleterre affrontera désormais la France samedi dans le match pour la troisième place.

"Beaucoup de grandes nations ont été éliminées avant les demi-finales, donc c'est une réussite", a dit Thomas Tuchel. "Mais personne ne veut entendre cela pour le moment. Nous voulions être en finale. Tout le monde joue pour gagner la Coupe du monde, mais c'est comme ça."

(Reportage de Trevor Stynes ; version française Olivier Cherfan)