Football-L'Allemagne accueillera l'Euro féminin 2029
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 17:14

par Julien Pretot

L'Allemagne accueillera l'Euro féminin de football 2029, a déclaré mercredi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin lors du comité exécutif de l'instance.

Le Danemark et la Suède avaient soumis une candidature commune, tandis que la Pologne était également candidate.

L'Italie et le Portugal avaient récemment retiré leurs candidatures pour se concentrer respectivement sur la préparation de l'Euro masculin 2032 et de la Coupe du monde masculine 2030.

"Toutes les présentations et toutes les candidatures étaient excellentes, mais il n'y a qu'un seul vainqueur, dans le football comme dans la vie", a déclaré Aleksander Ceferin.

L'Allemagne a accueilli le tournoi en 2001 mais aussi en 1989 en tant qu'Allemagne de l'Ouest, remportant à chaque fois la compétition à domicile.

"Ce fut un long voyage. Beaucoup de gens ont travaillé à la DFB (Fédération allemande de football) pour obtenir ce tournoi. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, nous avons ressenti ce soutien tout au long de la campagne", a déclaré le président de la DFB Bernd Neuendorf.

(Reportage de Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

