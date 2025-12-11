Football-Kantari nouvel entraîneur de Nantes à la place de Castro

Le FC Nantes a annoncé mercredi la nomination d'Ahmed Kantari au poste d'entraîneur pour remplacer Luis Castro, qui paie un début de saison compliqué et l'instabilité chronique du club de Ligue 1 sous la propriété de Waldemar Kita.

"Le FC Nantes annonce mettre fin à la mission de Luis Castro à la tête du groupe professionnel. Il est remplacé par Ahmed Kantari jusqu'à la fin de saison", a annoncé le club dans un communiqué. "Le FC Nantes remercie Luis Castro et son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien."

Arrivé l'été dernier sur le banc nantais en provenance de Dunkerque, en Ligue 2, l'entraîneur portugais de 45 ans n'aura dirigé que 15 rencontres à la tête des Canaris alors qu'il s'était engagé jusqu'en 2027 avec une année supplémentaire en option.

Il fait les frais d'un début de saison manqué où Nantes figure à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1 avec 11 points et deux victoires seulement. La dernière remonte au 24 octobre face au Paris FC (2-1).

Depuis, le club est sur une série de six matches consécutifs sans victoire avant de se déplacer vendredi à Angers, 11e.

Âgé de 40 ans, le Franco-Marocain Ahmed Kantari prend les rênes d'un club de Ligue 1 pour la première fois de sa carrière dans un club qu'il connaît. Après avoir dirigé Valenciennes, en Ligue 2, de décembre 2023 à novembre 2024, il était l'assistant de l'ancien entraîneur nantais Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025.

"Ahmed Kantari connaît bien l'institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l'occasion du déplacement à Angers", ajoute le communiqué.

Il intègre la liste d'une vingtaine d'entraîneurs passés sur le banc du FC Nantes depuis le rachat en 2007 par l'homme d'affaires Waldemar Kita.

C'est le deuxième changement d'entraîneur en Ligue 1 après la nomination en octobre du Belge Sébastien Pocognoli à Monaco à la place de l'Autrichien Adi Hütter.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)