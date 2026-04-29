Football-"Je n'ai jamais vécu un match avec cette intensité", assure Luis Enrique

par Vincent Daheron

Les plus de 48.000 spectateurs du Parc des Princes, les observateurs, les joueurs et les entraîneurs ont tous conscience d'avoir assisté ou participé mardi à un sommet du jeu lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4) au terme d'une rencontre aussi folle que prolifique.

Un ancien coach de Ligue 1, croisé dans les entrailles de l'enceinte parisienne, a même reconnu "s'être réconcilié avec le football".

Jamais une demi-finale n'avait vu autant de buts sur un match depuis que la C1 est devenue la Ligue des champions, en 1993. Un seul précédent existe dans l'histoire de la C1, une demi-finale d'un autre temps remportée par l'Eintracht Francfort face aux Glasgow Rangers en 1960 (6-3).

"C'est l'un des meilleurs matches auxquels j'ai jamais assisté. Deux équipes qui croient en leur capacité à marquer davantage que leur adversaire", a estimé l'ancien attaquant anglais Alan Shearer sur Amazon Prime.

Ancien international tricolore et champion de France avec le PSG, David Ginola a également confié avoir été "réhabilité avec le football". "On a deux grandes équipes, peut-être les plus grandes du monde aujourd'hui, et elles ont fait honneur à leur rang, honneur au football", a-t-il dit sur Canal+.

Près de six mois après un premier acte remporté par le Bayern en phase de groupes (2-1), lors duquel le champion d'Allemagne avait étouffé le champion d'Europe en titre, les deux équipes ont été à la hauteur des promesses semées depuis le début de saison. Une intensité folle dès les premières minutes, des duels âpres, un niveau technique impressionnant et, surtout, un scénario renversant.

"Je pense que les deux équipes ont montré quel type d'équipes nous sommes. Ça a été un match exceptionnel", a assuré l'entraîneur parisien Luis Enrique sur Canal+. "Je n'ai jamais vécu en tant qu'entraîneur un match avec cette intensité, avec cette envie de gagner. On était content de ce type de spectacle. Je n'ai jamais vu un rythme comme ça, c'était incroyable."

"L'intensité tout au long du match a été exceptionnelle", a-t-il poursuivi en conférence de presse.

Les deux équipes, parmi les plus efficaces offensivement cette saison, partagent une idée commune : la volonté de presser l'adversaire, d'imposer son jeu, de maîtriser la possession et de s'installer dans le camp adverse.

"Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, c'est un clash de deux idées similaires", a expliqué l'entraîneur bavarois Vincent Kompany en conférence de presse. "Normalement, dans ce genre de situation, une équipe se retire un peu, accepte que son adversaire puisse imposer son jeu et aujourd'hui, personne n'a accepté et ça donne ce genre de matches."

Lors du match retour, mercredi prochain, le technicien belge " s 'attend à la même chose" tandis que Luis Enrique a prévu de "montrer la même mentalité" avec "l'objectif de gagner le match". Pour le plus grand plaisir des passionnés de football.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)