Football-Jacquet et Lepaul parmi les cinq nouveaux Bleus sélectionnés par Zidane

Ligue des Nations - Conférence de presse de la France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ‌de football, Zinedine Zidane, a dévoilé vendredi sa première liste de joueurs en vue des prochains matches ​de la Ligue des Nations, dans laquelle figurent cinq nouveaux venus, dont le défenseur central de Liverpool Jérémy Jacquet et l'attaquant rennais Esteban Lepaul.

Ce dernier a été le meilleur buteur du championnat de Ligue ​1, avec 21 réalisations, lors de la saison 2025-2026, tandis que le premier fait forte impression en son début de première saison ​à Anfield.

Trois autres nouveaux venus figurent parmi la liste ⁠de Zinedine Zidane : le gardien de but Guillaume Restes (Toulouse), le défenseur Andy Diouf (Inter Milan) et le ‌milieu de terrain Lucas Da Cunha (Côme).

Lors d'une conférence de presse, Zinedine Zidane a déclaré que Kylian Mbappé resterait capitaine de la sélection nationale, ajoutant qu'il n'y aurait ​pas de "rupture".

"Je suis dans la continuité (...) ‌J'ai mes idées qui sont peut-être un peu différentes sans doute", a ⁠dit le meneur de l'équipe de France lors du premier sacre mondial des Bleus en 1998.

Après son deuxième sacre en 2018, la France a été finaliste en 2022 puis demi-finaliste lors de l'édition de cette ⁠année et la mission ‌de Zinedine Zidane, 54 ans, est de faire renouer la France avec la ⁠victoire dans les grands tournois, dont l'Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.

Devenu entraîneur, Zinedine Zidane ‌a marqué les esprits en menant le Real Madrid, un de ses anciens clubs, ⁠à trois titres consécutifs en Ligue des champions (2016-2018).

Le milieu de terrain du Real ⁠Madrid Aurélien Tchouameni figure ‌parmi les absents notables de sa première liste de sélectionneur.

Zinedine Zidane a été nommé en juillet sélectionneur ​de la France jusqu'à la Coupe du monde 2030, ‌succédant à Didier Deschamps et devenant ainsi le troisième membre de l'équipe française sacrée en 1998 à prendre les rênes des ​Bleus.

Il dirigera son premier match lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations, contre la Turquie à Izmit, le 25 septembre. La France se rendra ensuite en Belgique avant ⁠d'accueillir l'Italie et la Belgique en octobre.

SÉLECTION FRANÇAISE

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Défenseurs : Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern ​de Munich)

(Redigé par Benoit Van Overstraeten)