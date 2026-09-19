 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Jacquet et Lepaul parmi les cinq nouveaux Bleus sélectionnés par Zidane
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 00:40
Ajouter Boursorama à vos sources

Ligue des Nations - Conférence de presse de la France

Ligue des Nations - Conférence de presse de la France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France ‌de football, Zinedine Zidane, a dévoilé vendredi sa première liste de joueurs en vue des prochains matches ​de la Ligue des Nations, dans laquelle figurent cinq nouveaux venus, dont le défenseur central de Liverpool Jérémy Jacquet et l'attaquant rennais Esteban Lepaul.

Ce dernier a été le meilleur buteur du championnat de Ligue ​1, avec 21 réalisations, lors de la saison 2025-2026, tandis que le premier fait forte impression en son début de première saison ​à Anfield.

Trois autres nouveaux venus figurent parmi la liste ⁠de Zinedine Zidane : le gardien de but Guillaume Restes (Toulouse), le défenseur Andy Diouf (Inter Milan) et le ‌milieu de terrain Lucas Da Cunha (Côme).

Lors d'une conférence de presse, Zinedine Zidane a déclaré que Kylian Mbappé resterait capitaine de la sélection nationale, ajoutant qu'il n'y aurait ​pas de "rupture".

"Je suis dans la continuité (...) ‌J'ai mes idées qui sont peut-être un peu différentes sans doute", a ⁠dit le meneur de l'équipe de France lors du premier sacre mondial des Bleus en 1998.

Après son deuxième sacre en 2018, la France a été finaliste en 2022 puis demi-finaliste lors de l'édition de cette ⁠année et la mission ‌de Zinedine Zidane, 54 ans, est de faire renouer la France avec la ⁠victoire dans les grands tournois, dont l'Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.

Devenu entraîneur, Zinedine Zidane ‌a marqué les esprits en menant le Real Madrid, un de ses anciens clubs, ⁠à trois titres consécutifs en Ligue des champions (2016-2018).

Le milieu de terrain du Real ⁠Madrid Aurélien Tchouameni figure ‌parmi les absents notables de sa première liste de sélectionneur.

Zinedine Zidane a été nommé en juillet sélectionneur ​de la France jusqu'à la Coupe du monde 2030, ‌succédant à Didier Deschamps et devenant ainsi le troisième membre de l'équipe française sacrée en 1998 à prendre les rênes des ​Bleus.

Il dirigera son premier match lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations, contre la Turquie à Izmit, le 25 septembre. La France se rendra ensuite en Belgique avant ⁠d'accueillir l'Italie et la Belgique en octobre.

SÉLECTION FRANÇAISE

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Défenseurs : Andy Diouf (Inter Milan), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern ​de Munich)

(Redigé par Benoit Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney (g) et le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe le 20 septembre 2026 à Saint-Pierre-et-Miquelon ( AFP / Ludovic MARIN )
    Face à Trump, Macron et Carney plaident pour un "rapprochement profond" de leurs pays
    information fournie par AFP 20.09.2026 21:15 

    Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Mark Carney ont défendu dimanche depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français de l'Atlantique Nord, la "souveraineté" de leurs pays et plaidé pour un "rapprochement" bilatéral "profond" face aux rodomontades ... Lire la suite

  • Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:53 

    Les nerfs à vif. Auxerre a serré les dents pour se défaire de Brest ce dimanche (2-1). Les hommes de Will Still étaient menés au score à la mi-temps, ce qui n’a pas du tout plu au coach belge. Il n’a pas hésité à secouer son équipe et à faire entrer deux joueurs ... Lire la suite

  • Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:44 

    La gronde commence à se faire sentir au Vélodrome. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée au moment d’aborder ce Classique face au PSG, le mécontentement commence à se faire sentir en tribunes. Dans un stade loin d’être plein, plusieurs ... Lire la suite

  • La Juve maîtrise l'Atalanta
    La Juve maîtrise l'Atalanta
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:24 

    Juventus 2-0 Atalanta Buts : Conceição (28 e ), Bremer (77 e ) Les Rennais étaient-ils devant leur télé ? Ils affronteront la Juventus le 22 octobre et le week-end qui s’achève ne les aura pas vraiment mis en confiance. D’abord parce qu’ils ont coulé à Lyon samedi, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank