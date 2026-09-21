Football-Infantino se dit ouvert au débat sur une réforme de la Fifa

par Julien Pretot

Le président de la FIFA Gianni Infantino a proposé une évaluation externe de la manière dont l'instance dirigeante prend ses grandes décisions, concédant dans un courrier adressé à ses membres que la gestion d'un projet d'investissement désormais abandonné avait suscité des préoccupations.

"Premièrement, je demanderai au Conseil s'il aimerait faire faire une évaluation externe et indépendante du cadre actuel de gouvernance de la FIFA applicable aux grandes initiatives stratégiques, et proposer des améliorations éventuelles", a écrit Gianni Infantino au Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 fédérations lundi, dans une lettre que Reuters a consultée.

Il a également déclaré qu'il proposerait des consultations avec les confédérations, les associations membres et d'autres parties prenantes sur les moyens de renforcer le processus de décision de la FIFA.

Les propositions examineraient qui a voix au chapitre dans les grandes initiatives, notamment les rôles respectifs du président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que les moyens d'améliorer la transparence et la responsabilité.

Gianni Infantino a déclaré que le projet abandonné avait examiné l'hypothèse de la vente d'une participation minoritaire dans une société commerciale contrôlée par la FIFA afin de lever davantage de fonds pour le développement du football. Une telle opération n'aurait pas entraîné de perte de contrôle sur les décisions sportives, a-t-il précisé.

Mais la proposition a été divulguée avant de pouvoir être présentée dans son intégralité au Conseil et aux associations membres, selon Gianni Infantino.

"Je reconnais que, faute de disposer de l'ensemble du contexte, cela a suscité des inquiétudes et donné l'impression que des décisions avaient déjà été prises. Ce n'était clairement pas le cas."

"Il s'agissait toujours d'une proposition, et non d'une décision, qui demeurait soumise aux approbations nécessaires du Conseil et des associations membres. Elle a désormais été retirée et ne sera pas mise en oeuvre."

Gianni Infantino a déclaré avoir entendu des avis divergents sur la question de savoir qui devrait trancher les grandes questions stratégiques.

Certains étaient favorables à l'exigence d'un accord unanime au sein du Bureau, tandis que d'autres souhaitaient que ces questions soient soumises directement au Congrès et aux 211 associations membres de la FIFA.

"Mon rôle n'est pas de préjuger de cette discussion. Ceux qui soutiennent un modèle particulier doivent avoir la possibilité d'exposer clairement leurs arguments.", a-t-il écrit.

Les suggestions reçues d'ici à la réunion du Conseil du 15 octobre pourraient y être examinées, tandis que les contributions ultérieures pourraient également être prises en compte dans le respect d'une échéance restant à fixer. Toute modification des statuts de la FIFA devrait être approuvée par le Congrès.

Gianni Infantino a également déclaré que les positions des associations membres sur les propositions ou les questions de gouvernance n'affecteraient pas la manière dont elles seraient traitées par la FIFA, dont les programmes de développement et de solidarité se poursuivraient selon les règles existantes.

"Le traitement d'aucune association ne dépendra de sa position sur une proposition ou une question institutionnelle", a-t-il écrit.

"Je reste pleinement engagé à diriger la FIFA et confiant dans ce que nous pouvons accomplir ensemble."

(Julien Pretot; version française Nicolas Delame)