Football-Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026, Mbappé 2e

(Actualisé avec détails)

par Lori Ewing

Harry Kane a remporté lundi son premier Ballon d'Or, devant le Français Kylian Mbappé et l'Espagnol Lamine Yamal, couronnant une saison record en club comme en sélection.

L'attaquant du Bayern Munich succède à Ousmane Dembélé, septième cette année après son deuxième titre consécutif en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Âgé de 33 ans, Harry Kane est le cinquième Anglais à décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle après Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen, dernier lauréat en 2001.

"Wow, wow, wow !", a d'abord réagi Harry Kane en montant sur scène après avoir reçu le Ballon d'Or des mains du Brésilien Ronaldo, sacré en 1997 et 2002.

"Je suis presque sans voix. Être ici à Londres le rend encore plus spécial. C'était un bon présage pour moi ce soir. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. J'imagine que ça n'a pas été facile cette année. Il y a quelques joueurs de classe mondiale dans la salle."

Longtemps décrié pour sa carrière professionnelle vierge de titres, l'Anglais a rempli son armoire à trophées depuis son transfert au Bayern Munich, à l'été 2023.

En 2025-2026, il a non seulement remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, il a surtout affolé les compteurs de buts.

Le capitaine de l'Angleterre a signé la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich.

"Sans vous, ce n'aurait pas été possible", a-t-il déclaré envers ses coéquipiers et son club. "Depuis que je suis avec vous, j'ai progressé en tant que joueur, que personne et que leader."

Son influence s'est également transposée en sélection. Alors que l'Angleterre tentait une nouvelle fois de mettre fin à des décennies de disette en Coupe du monde, l'attaquant s'est imposé comme l'un de ses leaders

Il a inscrit six buts durant le Mondial et conduit l'Angleterre en demi-finales.

Au total, il a marqué 73 buts, club et sélection confondus, un total rarement atteint à l'ère moderne.

Ce Ballon d'Or récompense également un parcours remarquable, à la trajectoire inhabituelle.

Longtemps en difficulté pour s'imposer à Tottenham lorsqu'il était jeune, il est devenu l'un des avant-centres les plus complets de sa génération, capable de marquer dans toutes les positions avec les qualités d'un meneur de jeu.

La 70e édition du Ballon d'Or, dont la cérémonie avait lieu pour la première fois à Londres, était particulièrement ouverte entre les nombreux joueurs du Paris Saint-Germain, titré pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, ou les Espagnols, sacrés champion du monde cet été.

Lamine Yamal, l'un des grands favoris, a pris la troisième place, un an après avoir échoué à la deuxième place.

Le Français Kylian Mbappé ou l'Argentin Lionel Messi, auteur d'une Coupe du monde remarquable conclue par une défaite en finale, pouvaient également espérer l'emporter. L'octuple Ballon d'Or a finalement terminé cinquième.

Avec cinq représentants parmi les 30 nommés, la France a placé trois joueurs dans le top 10 : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, neuvième.

Le Paris Saint-Germain, qui comptait dix joueurs parmi les 30 finalistes, en place autant puisqu'en plus de "Dembouz", Khvicha Kvaratskhelia a pris la sixième place tandis que le champion du monde Fabian Ruiz a terminé dixième.

(Reportage de Lori Ewing, version française Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)