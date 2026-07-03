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Football-Grièvement blessé, le Canadien Ismaël Koné encouragera ses coéquipiers samedi à Houston
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 19:06

Victime d'une fracture de la jambe, le milieu de terrain canadien Ismaël Koné a cru trahir son pays en s'effondrant sur la pelouse. Il a décidé de rester pour soutenir ses coéquipiers qui joueront leur huitième de finale contre le Maroc, samedi à Houston.

Ismaël Koné a été opéré en urgence après un choc avec le Qatari Assim Madibo — suspendu cinq matchs — lors du deuxième match de groupe. Il a rapidement retrouvé ses coéquipiers et continue de faire partie de l'aventure canadienne au Mondial.

"Je ne m'inquiétais pas pour moi. Personne ne doit s'inquiéter pour moi. Je vais faire ma rééducation et je reviendrai plus fort qu'avant. Je le savais déjà avant qu'on m'emmène sur le brancard", écrit-il sur la plateforme The Players' Tribune.

"Mais ce à quoi je ne pouvais pas m'empêcher de penser, c'est à quel point j'étais déçu de ne plus pouvoir aider notre équipe sur le terrain, alors que nous sommes ensemble dans cette mission. Le football canadien a progressé, progressé, progressé… et maintenant, il est là."

"On mène 3-0, le BC Place vibre, on est à 40 minutes de notre toute première victoire en Coupe du monde. Et là, tout le stade se fige dans le silence, 50.000 spectateurs."

"J’ai juste eu l’impression de laisser tomber mon pays."

Ismaël Koné a été stupéfait par l’ampleur du soutien qu’il a reçu depuis l'incident.

"Le nombre de messages que je reçois de la part de gens au Canada, qui soutiennent cette équipe et qui me soutiennent donc moi aussi, et qui veulent s’assurer que je vais bien."

"Ou encore ce que j’entends maintenant en personne, lorsque les supporters me voient avec des béquilles lors des matchs. Évidemment, je savais que je recevrais du soutien, mais l’ampleur de ce soutien m’a un peu surpris", a-t-il déclaré.

Ismaël Koné a également révélé ce qu’il avait dit à ses médecins avant l’opération.

"Écoutez les gars, c’est tout ce que j’ai. J’ai travaillé toute ma vie pour devenir footballeur, et je dois revenir sur le terrain pour cette équipe. Alors, faisons en sorte que cette opération soit parfaite. Opérez-moi comme si j’étais votre frère ou votre fils".

(Reportage Nick Said; version française Clément Martinot)

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