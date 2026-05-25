Football-Genesio ne sera plus l'entraîneur de Lille la saison prochaine

Le club de Lille a annoncé lundi que Bruno Genesio ne serait plus l'entraîneur des Dogues la saison prochaine après deux ans à ce poste.

"Le Losc et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club", a annoncé le club nordiste dans un communiqué.

Arrivé à l'été 2024 après des expériences à la tête de l'Olympique lyonnais, du Beijing Guoan et du Stade rennais, le technicien de 59 ans a mené Lille à la cinquième place de Ligue 1 l'an passé puis sur la troisième marche du podium cette saison.

Sur la scène européenne, il avait été éliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions la saison dernière et au même stade en Ligue Europa cette année.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)