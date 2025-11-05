Football: Entorse de la cheville pour Hakimi et du genou pour Mendes, lésion du mollet pour Dembélé

PARIS - Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi et son coéquipier Ousmane Dembélé, tous deux blessés mardi face au Bayern Munich (1-2), souffrent respectivement "d'une entorse sévère de la cheville gauche" et "d'une lésion du mollet gauche", a annoncé mercredi le club parisien.

Achraf Hakimi sera indisponible "plusieurs semaines" tandis qu'Ousmane Dembélé "restera en soins ces prochaines semaines", a précisé le PSG dans un communiqué. Ce dernier devrait logiquement manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France alors que le sélectionneur Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi.

Le Ballon d'Or 2025, titulaire mardi pour la première fois de la saison en Ligue des champions avant d'être remplacé à la 25e minute, était revenu récemment à la compétition après un mois et demi d'absence en raison d'une lésion de l'ischio-jambier droit.

De son côté, Achraf Hakimi a été remplacé juste avant la mi-temps, blessé par un tacle dangereux de Luis Diaz, qui a été expulsé pour cette faute. Le Marocain est particulièrement attendu avec sa sélection nationale pour la Coupe d'Afrique des nations organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Plus surprenant, le Portugais Nuno Mendes "souffre d'une entorse du genou gauche" et "restera en soins ces prochaines semaines". Le latéral gauche a pourtant joué l'intégralité du match face au Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes.

Ces blessures représentent un nouveau coup dur pour le PSG, pas épargné par les pépins depuis le début de saison et qui déplore déjà l'absence de Désiré Doué, victime d'une lésion musculaire de la cuisse droite qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines encore.

Provisoirement troisième de la phase de ligue de la Ligue des champions, Paris a encore deux rencontres de C1 à son programme d'ici la fin de l'année civile : la réception de Tottenham à la fin du mois et un déplacement à l'Athletic Bilbao le mois prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)