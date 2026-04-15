Football-Ekitiké forfait pour la Coupe du monde

(Actualisé avec confirmation Deschamps)

L'attaquant de l'équipe de France Hugo Ekitiké est forfait pour la Coupe du monde de football prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, en raison d'une grave blessure, a annoncé mercredi le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Hugo (Ekitiké) s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde", a déclaré Didier Deschamps dans une déclaration transmise par la Fédération française de football (FFF).

Le Parisien et L'Équipe ont rapporté auparavant que l'attaquant des Reds souffrait d'une rupture du tendon d'Achille.

L'international tricolore (huit sélections, deux buts) s'est écroulé de douleurs peu avant l'heure de jeu sur la pelouse d'Anfield, mardi, lors de la défaite de son équipe de Liverpool contre le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des champions (2-0, 4-0 au cumulé).

Il a été évacué sur civière, en larmes.

Depuis sa première sélection en septembre dernier, l'ancien joueur du PSG, âgé de 23 ans, n'a plus quitté les rassemblements des Bleus et semblait être assuré du voyage en Amérique du Nord après plusieurs bonnes prestations sous le maillot tricolore. Il aurait alors disputé sa première grande compétition internationale.

"Hugo (Ekitiké) fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors", a poursuivi Didier Deschamps.

"Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'équipe de France. Sa déception est immense."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)