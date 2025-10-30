Football: Doué forfait pour le choc du PSG face au Bayern après une lésion de la cuisse droite

Football - Ligue 1 - FC Lorient v Paris St Germain - Stade du Moustoir

L'attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué sera absent plusieurs semaines en raison d'une lésion musculaire de la cuisse droite et manquera le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions la semaine prochaine, a annoncé jeudi le club parisien, champion d'Europe en titre.

Le joueur de 20 ans s'est blessé après l'heure de jeu mercredi lors du match nul 1-1 sur la pelouse de Lorient lors de la 10e journée de Ligue 1. Le 14e du dernier Ballon d'Or a stoppé net son action, a crié de douleur avant d'être sorti du terrain sur civière.

Dans la soirée, il a ensuite quitté le stade du Moustoir avec des béquilles.

"Un nouveau point sera fait après la trêve internationale", a précisé le club de la capitale dans un communiqué.

En plus du duel au sommet de la Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi prochain, Désiré Doué devrait manquer un deuxième rassemblement consécutif avec l'équipe de France pour les deux dernières rencontres de qualification à la Coupe du monde face à l'Ukraine, le 13 novembre, et l'Azerbaïdjan trois jours plus tard.

L'international tricolore, qui compte quatre sélections, a déjà manqué six semaines de compétition en début de saison en raison d'une lésion au mollet droit.

Il a joué les quatre derniers matches du PSG depuis sa reprise contre Strasbourg (3-3) le 17 octobre, dont celui contre le Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions lors duquel il a inscrit un doublé.

Cette saison, Désiré Doué a marqué trois buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues.

(Rédigé par Vincent Daheron)