Football-Dönnum suspendu deux matches pour "comportement blessant"
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 22:26

Le Norvégien Aron Dönnum, joueur du club de football de Toulouse, a écopé mercredi de deux matches de suspension ferme "pour comportement blessant" à la suite de son geste envers le Havrais Simon Ebonog lors d'un match de Ligue 1, a annoncé la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

L'ailier est suspendu de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. "La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00", a précisé l'instance dans son communiqué.

Avec le TFC, Aron Dönnum manquera la réception de Strasbourg et le déplacement au Paris FC, respectivement pour les 15e et 16e journées de Ligue 1.

L'international norvégien (17 sélections, 2 buts) avait agité sa main devant son nez face au milieu camerounais du Havre Simon Ebonog lors de la rencontre entre Toulouse et Le Havre comptant pour la 11e journée de Ligue 1, le 2 novembre dernier.

Un geste pour lequel Aron Dönnum est visé par une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race par le parquet de Toulouse.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

