Football: Dix Parisiens, cinq Bleus et Messi parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or

Ballon d'Or

Dix joueurs du Paris ‌Saint-Germain, cinq internationaux français, dont le lauréat sortant Ousmane Dembélé, et ​l'Argentin Lionel Messi figurent parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or masculin, qui sera décerné le 26 octobre prochain à Londres, ont dévoilé ​mardi les organisateurs.

Dans la foulée de son deuxième titre consécutif en Ligue des champions, le ​PSG est le club le plus ⁠représenté parmi les candidats à la plus prestigieuse distinction individuelle et ‌peut espérer fournir un nouveau vainqueur après la consécration d'Ousmane Dembélé l'an passé.

L'attaquant parisien et de l'équipe de France ​figure parmi les ‌nommés aux côtés de ses coéquipiers Achraf Hakimi, Khvicha ⁠Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Vitinha, troisième l'an dernier, et Ferran Torres, qui a rejoint le club de la capitale cet ⁠été.

Outre "Dembouz", quatre autres ‌Bleus figurent dans la liste : Kylian Mbappé et Michael Olise, ⁠respectivement meilleur buteur (10 buts) et passeur (sept) de la Coupe du ‌monde, ainsi que les défenseurs centraux Dayot Upamecano et William ⁠Saliba.

Octuple Ballon d'Or, Lionel Messi est bien présent parmi ⁠les nommés après ‌son Mondial de haut niveau lors duquel il a mené l'Argentine en ​finale grâce à ses huit ‌buts et quatre passes décisives.

L'Espagne est également massivement représentée en raison de son deuxième sacre ​mondial obtenu cet été avec six joueurs nommés, dont les Barcelonais Lamine Yamal, deuxième en 2025, et Rodri, vainqueur en 2024.

Concernant ⁠le Ballon d'Or féminin, l'Espagnole Aitana Bonmati, triple lauréate en titre, ne figure pas dans la liste des 30 nommées après sa fracture du péroné gauche survenue en novembre dernier.

Trois Françaises y figurent : les Lyonnaises Selma Bacha et Wendie Renard ainsi que l'attaquante de Chelsea, Melvine ​Malard.

(Rédigé par Vincent Daheron)