Football-Des joueuses iraniennes remercient le gouvernement australien pour sa protection

Les footballeuses iraniennes Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh ont remercié vendredi le gouvernement australien de leur avoir offert un "refuge sûr" et ont fait part de leur souhait de reprendre leur carrière sportive quand elles auront reconstruit leur vie.

À l'occasion de leurs premières déclarations publiques depuis l'octroi de leurs visas humanitaires, les joueuses ont déclaré dans un communiqué que la compassion et le soutien qui leur avaient été témoignés leur avaient donné l'espoir d'un avenir où elles pourraient vivre et concourir en toute sécurité.

"Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude au gouvernement australien, et en particulier au ministre de l'Intérieur Tony Burke, pour nous avoir accordé une protection humanitaire et un refuge sûr dans ce magnifique pays", ont-elles dit.

L'Australie avait initialement accordé des visas humanitaires à six joueuses et à un membre du staff de l'équipe iranienne. Leur campagne pour la Coupe d'Asie en Australie avait débuté au moment même où les États-Unis et Israël lançaient des frappes aériennes contre l'Iran.

Cinq d’entre elles ont par la suite changé d’avis et décidé de rentrer en Iran, ne laissant que Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh en Australie.

Le duo a commencé à s'entraîner le mois dernier avec le Brisbane Roar, une équipe de la A-League, la première division féminine du pays.

"À ce stade, notre priorité est notre sécurité, notre santé et le début du processus de reconstruction de nos vies", ont-elles poursuivi.

"Nous sommes des athlètes de haut niveau, et notre rêve reste de poursuivre notre carrière sportive ici, en Australie."

Les inquiétudes sur la sécurité des joueuses concernant leur retour au pays sont nées après leur choix de garder le silence pendant l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie des nations contre la Corée du Sud. Elles ont été qualifiées de "traîtresses en temps de guerre" par un commentateur de la télévision d'État.

Le reste de l'équipe est rentré en Iran le mois dernier via la frontière turque après un voyage retour difficile depuis l'Australie.

(Reportage de Ian Ransom à Melbourne, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)