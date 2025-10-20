Football-Dembélé de retour dans le groupe du PSG

(Actualisé avec déclarations Luis Enrique)

PARIS, 20 octobre - Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé figure dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera mardi le Bayer Leverkusen en Ligue des champions après un mois et demi d'absence, a annoncé lundi le club parisien. L'attaquant de 28 ans, récemment récompensé par la plus prestigieuse récompense individuelle, était blessé à l'ischio-jambier droit depuis début septembre lors du premier rassemblement de la saison avec l'équipe de France. Ousmane Dembélé a manqué sept rencontres avec le PSG dont les deux premières en Ligue des champions, remportées face à l'Atalanta Bergame (4-0) et Barcelone (2-1).

Paris récupère également son capitaine Marquinhos après près d'un mois d'indisponibilité. Le défenseur central de 31 ans a manqué les quatre derniers matches de son équipe après avoir été touché au quadriceps gauche lors de la défaite contre l'Olympique de Marseille (1-0).

"On est très contents de le retrouver, Marquinhos aussi, comme Désiré Doué la semaine dernière", a déclaré l'entraîneur parisien Luis Enrique en conférence de presse. "C'est important pour l'entraîneur, l'équipe, les joueurs d'avoir ces possibilités. Mais ça ne change rien. Il faut déjà voir quelles sont leurs sensations à l'entraînement et on verra demain."

Les milieux de terrain Joao Neves et Fabian Ruiz sont, en revanche, toujours indisponibles.

