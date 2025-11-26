 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Dembélé a rejoué avec le PSG après trois semaines d'absence
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 23:11

(Actualisé avec entrée en jeu de Dembélé)

Le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé a rejoué mercredi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Tottenham (5-3), à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions, après trois semaines d'absence en raison d'une blessure.

L'attaquant tricolore est entré en jeu à la 79e minute à la place du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

L'international français avait été victime d'une lésion du mollet gauche le 4 novembre lors de la défaite à domicile 1-2 face au Bayern Munich, alors qu'il revenait progressivement après un mois et demi d'absence en raison d'une lésion de l'ischio-jambier droit.

"S'il n'y a pas de problèmes, il sera dans la liste des joueurs convoqués", avait prévenu son entraîneur Luis Enrique mardi en conférence de presse. "Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de savoir comment gérer ça. Si on parle d'Ousmane (Dembélé), bien sûr, on sera plus attentifs que d'habitude."

Le PSG, deuxième de la phase de ligue de C1 avec 12 points, doit encore se passer du latéral droit Achraf Hakimi et de son attaquant Désiré Doué, blessés respectivement à la cheville gauche et à la cuisse droite.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le milieu de terrain portugais du Paris SG Vitinha, auteur d'un triplé lors du match de Ligue des champions contre Tottenham, le 26 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG dompte Tottenham malgré les mauvais tours de Kolo Muani
    information fournie par AFP 26.11.2025 23:24 

    Le Paris SG a repris sa marche en avant en Ligue des champions en domptant Tottenham (5-3) au Parc des Princes mercredi, grâce à un triplé de Vitinha et malgré trois inspirations de son joueur prêté aux Londoniens Randal Kolo Muani. Cette victoire remet le PSG ... Lire la suite

  • Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:22 

    Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un ... Lire la suite

  • L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    L'Atlético bat l'Inter au buzzer
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:09 

    Atlético 2-1 Inter Buts : Álvarez (12ᵉ) et Giménez (90ᵉ+3) pour les Colchoneros // Zielinski (54ᵉ) pour les Nerazzurri La spéciale Atlético.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    Le Real domine l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé
    information fournie par So Foot 26.11.2025 23:08 

    Olympiakos 3-4 Real Madrid Buts : Chiquinho (8ᵉ), Taremi (52ᵉ), El-Kaabi (81ᵉ) pour les Grecs / Mbappé (22ᵉ, 24ᵉ, 29ᵉ, 60ᵉ) pour les Merengues Pas contents ? Quadruplé.… TM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank