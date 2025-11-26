Football-Dembélé a rejoué avec le PSG après trois semaines d'absence

(Actualisé avec entrée en jeu de Dembélé)

Le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé a rejoué mercredi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Tottenham (5-3), à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions, après trois semaines d'absence en raison d'une blessure.

L'attaquant tricolore est entré en jeu à la 79e minute à la place du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

L'international français avait été victime d'une lésion du mollet gauche le 4 novembre lors de la défaite à domicile 1-2 face au Bayern Munich, alors qu'il revenait progressivement après un mois et demi d'absence en raison d'une lésion de l'ischio-jambier droit.

"S'il n'y a pas de problèmes, il sera dans la liste des joueurs convoqués", avait prévenu son entraîneur Luis Enrique mardi en conférence de presse. "Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de savoir comment gérer ça. Si on parle d'Ousmane (Dembélé), bien sûr, on sera plus attentifs que d'habitude."

Le PSG, deuxième de la phase de ligue de C1 avec 12 points, doit encore se passer du latéral droit Achraf Hakimi et de son attaquant Désiré Doué, blessés respectivement à la cheville gauche et à la cuisse droite.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)