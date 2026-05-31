Football-Débordements en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions

(Actualisé avec déclarations de Laurent Nunez)

Des débordements ont émaillé les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, alors que le club a remporté samedi soir sondeuxièmetitre consécutif en battant Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 aux t.a.b.), a dit le ministre de l'Intérieur.

Laurent Nunez a déclaré lors d'une conférence de presse qu'à 01h30 du matin, 416 personnes avaient été interpellées en France, dont 283 dans la capitale. Sept fonctionnaires de police ont été blessés, dont un assez gravement à Agen (Lot-et-Garonne), a ajouté le ministre.

Des commerces ont subi des dégradations ou des pillages dans une quinzaine de villes, a indiqué Laurent Nunez, précisant que les bilans annoncés étaient provisoires.

"Ce que je veux dire ce soir, c'est qu'évidemment ces débordements sont absolument inacceptables", a dit le ministre de l'Intérieur avant de remercier les forces de l'ordre.

Quelque 22.000 policiers avaient été déployés sur le territoire en prévision des célébrations d'après-match.

L'an dernier, deux personnes étaient mortes et 192 autres avaient été blessées en France en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions.

"Evidemment, je déplore ces débordements mais encore une fois ils étaient malheureusement anticipés", a dit Laurent Nunez.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les débordements survenus samedi soir ne remettaient pas en cause les festivités prévues dimanche au Champ-de-Mars, où 90.000 personnes sont attendues pour accueillir les joueurs du PSG.

"Ce n'est pas le même événement. Il n'y a pas de raison de ne pas maintenir la manifestation de demain sur le Champ-de-Mars", a-t-il estimé.

(Tassilo Hummel; version française Camille Raynaud)