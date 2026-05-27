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Football-Crystal Palace remporte la Ligue Conférence grâce à un but de Mateta
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:17

Crystal Palace a remporté mercredi soir à la Red Bull Arena de Leipzig en Allemagne le premier trophée européen de son histoire en battant le Rayo Vallecano en finale de la Ligue Conférence (1-0) grâce à un but de l'attaquant français Jean-Philippe Mateta en début de seconde période (51e).

Après s'être adjugé l'an dernier son premier trophée - la Cup anglaise -, le club londonien offre ainsi un épilogue idéal à son entraîneur, Oliver Glasner, qui avait annoncé en janvier qu'il quitterait son poste à l'issue de l'exercice actuel.

Décevant en Championnat d'Angleterre, dont il a terminé dimanche à la 15e place, après avoir perdu en cours de saison son défenseur central et capitaine Marc Guéhi (transféré à Manchester City), Crystal Palace devient le troisième club anglais en quatre ans à remporter la Ligue Conférence. Il imite deux autres clubs londoniens - West Ham et Chelsea.

Jean-Philippe Mateta, sélectionné par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs français pour la Coupe du monde cet été, a inscrit l'unique but de la partie en se montrant à l'affût, à bout portant, après un tir d'Adam Wharton repoussé par Augusto Batalla, le gardien du Rayo Vallecano.

L'ancien joueur de Lyon et du Havre, notamment, s'est procuré par la suite l'occasion d'inscrire un doublé, sans la même réussite.

(Reportage de Nick Said; rédigé par Jean Terzian)

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