Football/Coupe du monde-Washington assouplit ses restrictions contre l'équipe iranienne

(Actualisé avec détails, déclarations)

Les États-Unis ont assoupli mardi les restrictions de déplacement imposées à la sélection iranienne pendant la Coupe du monde de football, en l'autorisant à entrer sur le territoire américain deux jours avant son prochain match, a annoncé le département américain de la Sécurité intérieure. Jusqu'ici, l'équipe d'Iran n'était autorisée à entrer aux États-Unis que la veille de ses matches, une mesure qui avait conduit son sélectionneur à estimer son équipe était "la plus opprimée de toute la Coupe du monde". "Pour son troisième match, prévu le 26 juin à Seattle, la sélection iranienne a été autorisée à arriver deux jours avant la rencontre", a précisé un porte-parole du département. "L'équipe devra toujours quitter les États-Unis le jour même du match. Les mesures de sécurité et le protocole restent inchangés. Nous restons déterminés à garantir la compétition la plus sûre possible pour les joueurs, les staffs et les supporters", a ajouté ce porte-parole. La Fifa et la sélection iranienne n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire. La semaine dernière, l'Iran avait indiqué son intention de saisir la Fifa au sujet de ces restrictions, qui obligeaient la sélection, basée à Tijuana, au Mexique, à se rendre aux États-Unis la veille de chaque match. Cette décision s'inscrit dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran après un conflit de près de quatre mois. En mars, le président américain Donald Trump avait déclaré que l'équipe d'Iran était la bienvenue dans la compétition, mais qu'il n'était pas souhaitable, selon lui, que la sélection reste sur le sol américain entre ses matches, "pour leur propre vie et leur sécurité".

(Reportage d'Ismail Shakil et Jasper Ward; version française Zhifan Liu)