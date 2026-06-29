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Football/Coupe du monde-Un mort lors d'une fusillade sur le site d'une "fan zone" en Californie
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 09:49

Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée dimanche lors d'une fusillade survenue dans un lieu de divertissement très fréquenté de San José, en Californie, qui accueille une "fan zone" de la Coupe du monde, a indiqué la police.

Aucun match de la Coupe du monde n'était diffusé au moment de la fusillade, le seul match de la journée dans le cadre du tournoi, qui a vu le Canada être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, s'étant terminé vers 14h heure locale (21h00 GMT).

"Une victime a été déclarée décédée sur place. La deuxième victime a été transportée vers un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger", a précisé la police de San José dans un message publié sur le réseau social X.

L'incident s'est produit à San Pedro Square, l'un des nombreux lieux de la baie de San Francisco qui organisent des "soirées de visionnage" de matchs de la Coupe du monde sur grand écran.

La région de la baie de San Francisco a déjà a accueilli cinq matchs de Coupe du monde et en accueille un dernier jeudi: la seizième de finale opposant la Bosnie-Herzégovine et les États-Unis, l'un des trois pays hôtes de la compétition.

(Ian Ransom, avec la contribution d'Elizabeth Mendez, version française Benoit Van Overstraeten)

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