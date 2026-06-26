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Football/Coupe du monde-Un avertissement sans frais pour l'Allemagne avant les 16es de finale
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 16:55

par Karolos Grohmann

L'Allemagne n'a pas trop de raisons de s'alarmer après sa défaite contre l'Équateur (2-1) jeudi, la première place du groupe E étant déjà assurée, mais ce revers sonne comme un rappel utile avant la phase à élimination directe.

La Mannschaft a franchi la phase de groupes pour la première fois depuis 2014, mais elle a toutefois affiché des lacunes défensives et multiplié les erreurs. Autant de problèmes qu'elle devra corriger avant son seizième de finale lundi à Boston, face à un adversaire encore inconnu.

"On doit apprendre de cette défaite et se préparer à la phase importante de cette compétition", a déclaré le milieu offensif Jamal Musiala. "On ne peut pas se permettre de commettre ce genre d'erreurs et on doit gagner le prochain match."

Jamal Musiala a lui-même connu une rencontre compliquée jeudi, manquant de créativité et de vitesse, alors qu'il peine encore à retrouver son meilleur niveau après sa fracture à une jambe survenue un an plus tôt.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait cependant continuer à lui faire confiance. En revanche, la place du milieu de terrain Aleksandar Pavlovic pourrait être fragilisée après avoir réalisé sa moins bonne performance jusqu'ici.

L'arrière-garde allemande est un point d'interrogation après avoir encaissé au moins un but lors de chacun de ses trois matches de Coupe du monde.

Les difficultés défensives de l'Allemagne ont été aggravées par l'absence du défenseur central Nico Schlotterbeck, forfait pour le reste de la compétition en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville.

"Heureusement, rien n'est encore perdu. Mais il est clair qu'on ne peut plus se permettre une nouvelle défaite. On ne peut pas continuer d'encaisser un ou deux buts à chaque match", a prévenu le capitaine Joshua Kimmich. "On doit réduire nos pertes de balles. Si l'on fait ça, on peut battre n'importe qui."

Pour les quadruples champions du monde, cette défaite n'a rien de catastrophique malgré les critiques venues d'Allemagne.

"On doit faire preuve de plus de patience et de rigueur dans notre placement", a estimé Julian Nagelsmann. "Il ne faut pas tout voir en noir. On ira à Boston lundi pour gagner."

(Reportage Karolos Grohmann ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)

Sport
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