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Football/Coupe du monde-Trois morts par asphyxie lors de célébrations à Mexico
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:55

(Actualisé avec troisième décès, détails)

Trois personnes sont mortes par asphyxie lors de célébrations à Mexico après la victoire du Mexique face à l'Équateur en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football, a rapporté mercredi le secrétariat à la Santé de la capitale mexicaine.

Les équipes d'urgence ont pris en charge trois personnes inconscientes à différents endroits du Paseo de la Reforma, ont indiqué les autorités.

Le boulevard le plus emblématique de la capitale et les rues avoisinantes avaient été fermés à la circulation et aménagés pour les festivités liées à la compétition, que le Mexique co-organise.

"Après avoir bénéficié de mesures de réanimation avancées, le décès par asphyxie d’un homme de 44 ans et d’une femme de 19 ans a été confirmé", a déclaré l’autorité sanitaire sur les réseaux sociaux.

La troisième victime, une femme de 48 ans, est décédée après avoir été transportée à l’hôpital, a ajouté le secrétariat à la Santé dans un message ultérieur.

La maire de Mexico, Clara Brugada, a présenté ses condoléances aux familles des victimes sur X et exhorté chacun à "toujours faire la fête avec responsabilité, bienveillance et empathie".

Les Mexicains sont descendus dans les rues pour célébrer la qualification de leur équipe aux huitièmes de finale, le Mexique n'ayant pas remporté de victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde ces 40 dernières années.

Avec plus de 20 millions d’habitants, l’agglomération de Mexico est l’une des plus peuplées de la planète et est habituée aux grandes célébrations et aux foules immenses.

(Rédigé par Aida Pelaez-Fernandez ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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