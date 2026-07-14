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Football/Coupe du monde-Tchouaméni et Barcola titulaires avec les Bleus face à l'Espagne
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 19:41

Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni fait son retour dans le onze de départ de l'équipe de France pour affronter l'Espagne, mardi (19h00 GMT) à Dallas en demi-finales de la Coupe du monde de football, après avoir manqué les deux derniers matches des Bleus en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le joueur du Real Madrid retrouve sa place au milieu de terrain aux côtés d'Adrien Rabiot, tandis que Manu Koné redevient remplaçant.

Didier Deschamps a également préféré Bradley Barcola à Désiré Doué pour occuper le poste d'ailier gauche. Bradley Barcola avait débuté sur le banc face au Maroc (2-0), en quarts de finale, après avoir été titularisé lors des deux rencontres précédentes. Le joueur du Paris Saint-Germain compte deux buts et une passe décisive dans ce Mondial.

La composition de l'équipe de France face à l'Espagne : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé par Vincent Daheron)

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