Football/Coupe du monde-Tchouaméni absent, Barcola et Digne enchaînent face au Paraguay

(Actualisé avec déclarations Stéphan)

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a décidé de reconduire samedi contre le Paraguay, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dix des 11 joueurs titulaires lors de la victoire contre la Suède (3-0) au tour précédent, Aurélien Tchouaméni étant le seul à manquer à l'appel.

Le milieu de terrain est forfait pour la rencontre en raison d'un "petit souci musculaire au niveau des adducteurs", selon le sélectionneur adjoint Guy Stéphan.

"Il s'est fait ça pendant l'entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Dire combien, c'est difficile aujourd'hui (samedi) mais on espère tous que ce ne sera pas long", a-t-il ajouté au micro de M6.

Aurélien Tchouaméni est remplacé par Manu Koné, qui formera la paire avec Adrien Rabiot au milieu du terrain.

Le joueur du Real Madrid a joué trois des quatre premiers matches des Bleus au Mondial. Contre l'Irak (3-0), il avait déjà été remplacé par Manu Koné, qui débute pour la troisième fois de la compétition.

Didier Deschamps a également décidé de reconduire Lucas Digne et Bradley Barcola sur l'aile gauche, respectivement en position de latéral et d'ailier.

La composition de l'équipe de France face au Paraguay : Mike Maignan ; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne ; Manu Koné, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)