Football/Coupe du monde-Scaloni estime que l'Argentine est meilleure sous pression

par Mark Gleeson

L'Argentine a prouvé qu'elle savait donner le meilleur d'elle-même dans l'adversité, a déclaré son sélectionneur Lionel Scaloni après une nouvelle remontée spectaculaire de l'Albiceleste mercredi pour décrocher sa place en finale de la Coupe du monde de football.

Les tenants du titre, menés 1-0 par l'Angleterre, ont égalisé à cinq minutes de la fin avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel (2-1) et s'offrir une finale contre l'Espagne à New York dimanche.

Ce succès s'inscrit dans un parcours marqué par plusieurs renversements de situation lors de la phase à élimination directe. L'Argentine avait déjà dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de ses adversaires, confirmant une nouvelle fois sa capacité à rester dangereuse jusqu'aux dernières minutes.

"Honnêtement, je pense que cette équipe joue son meilleur football lorsqu'elle est sous pression", a estimé Lionel Scaloni en conférence de presse d'après-match.

"Quand nous sommes en difficulté et que l'adversaire hésite ne serait-ce qu'un instant, nous sentons le sang et nous y allons avec tout ce que nous avons. C'est le sentiment que me donne cette équipe."

"Je suis heureux parce que l'équipe s'est battue jusqu'au bout, et c'est fondamental pour moi. Même dans les moments les plus difficiles, les joueurs ont continué à croire qu'ils pouvaient changer le cours du match."

Lionel Scaloni a estimé que l'Argentine avait montré son meilleur visage après l'ouverture du score par Anthony Gordon pour l'Angleterre à la 55e minute.

"Ce sont des guerriers, habitués à la compétition et à la pression. Quand le match entre dans ses 15, 20 ou 25 dernières minutes, ils veulent encore le ballon. Personne ne cherche à se cacher. Ils sont comme une famille. Ils ne renoncent jamais à un ballon. Ils se battent jusqu'au bout."

"Nous allons tout faire pour gagner la finale... mais que doit encore faire cette équipe ?", s'est interrogé avec malice le sélectionneur argentin.

(Rédaction : Mark Gleeson, à Atlanta ; version française Olivier Cherfan, édité par Sophie Louet)