Football/Coupe du monde-Pour le Paraguay, pari enfin réussi

En 1998, lors de la Coupe du monde organisée en France, le Paraguay s'était évertué à protéger un score nul et vierge face aux Bleus, en huitièmes de finale, dans l'espoir de voir son gardien José Luis Chilavert briller lors de la séance de tirs au but - mais un but en or du défenseur français Laurent Blanc, en prolongation, avait réduit cette stratégie à néant.

Vingt-huit ans plus tard, le pays sud-américain a réussi ce que la génération Chilavert n’avait pas pu accomplir. Il a tenu l’Allemagne en échec, jusqu'au bout du temps réglementaire et de la prolongation, avant de sceller le sort du match lors des tirs au but.

Artisan de ce qui s'inscrit parmi les grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde, le gardien paraguayen Orlando Gill a arrêté les tirs au but de Kai Havertz et Nick Woltemade avant que Jonathan Tah ne tire au-dessus de la barre, offrant à José Canale l'occasion d'envoyer le Paraguay en huitièmes de finale avec sa tentative.

Jamais, auparavant, l'Allemagne n'avait perdu une séance de tirs au but en Coupe du monde.

Mais Gill n’en est pas à son coup d'essai. En mai dernier, lors d’un match de l’Apertura en Argentine, il en avait arrêté deux pour son club, San Lorenzo, lors d’une séance de tirs au but contre River Plate, même si San Lorenzo s’était finalement incliné. L’année dernière, lors d’un quart de finale contre les Argentinos Juniors, il avait réalisé l’arrêt décisif lors d’une autre séance de tirs au but.

"C’est difficile à décrire avec des mots", a déclaré Gill lundi en quittant le terrain, tandis que certains de ses coéquipiers sanglotaient de joie. "Ce fut un match très difficile. Nous étions attaqués de toutes parts, mais nous avons résisté."

Interrogé sur ses deux arrêts lors de la séance de tirs au but, il a déclaré : "Nous avons dû analyser chaque joueur, chaque détail."

CONFIANCE À LA DÉFENSE

Outre les exploits de Gill, cette victoire inattendue du Paraguay repose sur la confiance inébranlable que l’entraîneur Gustavo Alfaro accorde à ses défenseurs.

Critiqué pour ses choix tactiques lors de la phase de poules, au cours de laquelle le Paraguay avait perdu son premier match 4-1 face aux co-organisateurs américains et n’avait marqué que deux buts en trois rencontres, Alfaro a misé encore plus fort sur sa défense face à l’Allemagne.

"Aujourd’hui, c’était un match où nous devions plus que jamais être le Paraguay", a déclaré le capitaine Gustavo Gomez.

"Je pense qu’au fond d’elle-même, l’Allemagne savait que si elle voulait nous battre, elle allait devoir verser des ruisseaux de sueur, car nous allions rendre cette défaite très, très coûteuse pour elle", a-t-il ajouté.

Cet état d’esprit s’était déjà manifesté lors de la victoire 1-0 contre la Turquie en phase de poules, alors que le Paraguay s’était retrouvé réduit à 10 juste avant la mi-temps et que ses adversaires avaient tenté 32 tirs au but.

Lundi, l’Allemagne a affiché 75% de possession de balle et totalisé 21 tirs contre sept. Mais au-delà des chiffres, la prestation du Paraguay a constitué une véritable leçon de défense. Les Sud-Américains ont anticipé presque toutes les actions de l’Allemagne et l’ont limitée à très peu de moments réellement dangereux, même en l’absence de leur solide défenseur central Omar Alderete, blessé.

Presque contre le cours du jeu, Julio Enciso – le joueur le plus créatif du Paraguay jusqu’à présent – a ouvert le score à la 42e minute en reprenant de la tête un centre de Matias Galarza. Havertz a égalisé pour l’Allemagne neuf minutes après le début de la seconde mi-temps d’une tête piquée sur un centre de Florian Wirtz.

Les Allemands ont continué à peiner à percer la défense paraguayenne. Ils ont cru avoir remporté le match en prolongation lorsque Tah a marqué de la tête sur un corner, mais le but a été annulé après consultation de la VAR pour une faute sur Gill.

Cette victoire aura une saveur particulière pour Alfaro, âgé de 63 ans, dont les détracteurs dans les médias comptaient notamment Chilavert, qui réclamait un style de jeu plus offensif.

Alfaro devra désormais préparer sa défense tenace en vue d’un probable huitième de finale contre la France, favorite de son seizième de finale face à la Suède mardi.

(William Schomberg)