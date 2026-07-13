Football/Coupe du monde-Pickford se prépare à un premier défi face à Messi contre l'Argentine

par Lori Ewing

Jordan Pickford a connu les séances de tirs au but en Coupe du monde, les demi-finales de grands tournois et a affronté certains des plus grands noms du football mais, mercredi, le gardien anglais va découvrir pour la première fois face à lui Lionel Messi, huit fois désigné Ballon d'Or durant sa carrière.

Pour le joueur d'Everton, âgé de 32 ans, la demi-finale mondiale entre l'Angleterre et l'Argentine (mercredi 19h00 GMT à Atlanta) a une résonance particulière : lors du quart de finale contre la Norvège, il a battu le record de Peter Shilton du plus grand nombre d'apparitions anglaises en Coupe du monde.

Jordan Pickford avait huit ans lors du dernier Angleterre-Argentine en Coupe du monde, en 2002.

"Je me souviens que j'étais assis par terre à l'école, à regarder le match quand le professeur avait apporté la télévision. Je n'oublierai jamais ce moment", a-t-il dit lundi devant les journalistes.

À propos de Lionel Messi, 39 ans, qui dispute sa sixième Coupe du monde, quatre ans après avoir remporté le trophée pour la première fois, il a ajouté : "Il a marqué tellement de buts et en a fait marquer tellement d'autres. C'est formidable de pouvoir enfin l'affronter, après l'avoir regardé quand j'étais enfant."

Le portier anglais a toutefois refusé de réduire l'Argentine à Lionel Messi. "Nous savons tous à quel point Messi est fort, mais aussi à quel point l'Argentine est forte", a-t-il dit. "Nous avons étudié leurs autres points forts et les faiblesses que nous pouvons exploiter."

Arrivée parmi les favorites, l'Angleterre a surmonté plusieurs moments de pression, dont une victoire à dix contre le Mexique. Pour Jordan Pickford, cette résistance reflète la cohésion de l'équipe, qui selon lui est un "atout formidable."

GARDER SON CALME

Le parcours de l'Argentine jusqu'en demi-finale s'est accompagné de critiques sur certaines décisions arbitrales et sur sa maîtrise des "arts sombres" du football. Mais le gardien anglais assure que l'équipe ne se laissera pas distraire.

"Nous ne nous sommes pas laissés entraîner dans des échauffourées. Les décisions tournent parfois en notre faveur, parfois non. Nous nous reconcentrons et nous laissons le football parler", a-t-il dit.

Après la victoire contre la Norvège, Thomas Tuchel avait insisté sur les progrès encore nécessaires. Jordan Pickford partage ce constat.

"Comme l'a dit le sélectionneur, nous avons beaucoup de mentalité et de cohésion, mais nous ne sommes pas encore un produit fini", a-t-il déclaré. "Nous continuerons à travailler pour progresser, parce qu'il ne faut pas se dire que le travail est terminé après la Norvège."

Déjà décisif lors de la victoire aux tirs au but contre la Colombie en 2018, Jordan Pickford affirme que les joueurs veulent récompenser un pays qui rêve d'un premier titre mondial depuis 1966.

"Avoir tout un pays derrière nous ne passe pas inaperçu. Nous savons ce que cela signifie pour eux et pour nous. Nous le faisons aussi pour eux", a-t-il dit. "L'Argentine sera difficile, mais nous voulons donner le sourire aux supporters."

(Reportage de Lori Ewing; version française Olivier Cherfan)