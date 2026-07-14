Football/Coupe du monde-Pas de différend entre Tuchel et Bellingham, dit Kane (Angleterre)

Le capitaine anglais Harry Kane a rejeté mardi l'idée d'un différend entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham après la victoire contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde (2-1), estimant que les médias ont amplifié un bref échange d'après-match entre le sélectionneur et le joueur.

Des spéculations sur de telles tensions sont survenues après que Thomas Tuchel a déclaré que l'Angleterre avait eu de la chance de battre la Norvège et qu'il n'était pas satisfait de la performance de son équipe. Interrogé dans la foulée, peu après le coup de sifflet final, sur les commentaires de son sélectionneur, Jude Bellingham avait semblé agacé.

"Quand vous venez de jouer un match comme celui-là et qu'on vous pose une question cinq minutes après la fin, alors qu'il (Bellingham) ne savait pas vraiment ce qui avait été dit, qu'est-ce que vous voulez que Jude réponde ?", a déclaré Harry Kane à BBC Sport.

"Nous venions de livrer un combat. Il est facile d'essayer de créer des divisions. On dirait presque une habitude anglaise dans les grands tournois. Mais c'est exactement l'inverse. Si le groupe en est là aujourd'hui, c'est grâce à notre unité. Certaines choses sont parfois montées en épingle."

Informé que Thomas Tuchel avait qualifié la prestation anglaise de "brouillonne" lors du quart de final, Jude Bellingham, auteur de deux buts pour un deuxième match consécutif, avait répondu : "Oui, bon, peu importe. Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de jouer dans ces conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth."

Harry Kane a déclaré mardi que les joueurs appréciaient la franchise de Thomas Tuchel, qu'il a décrit comme un entraîneur spontané et direct. "Ce n'est pas l'un des meilleurs entraîneurs du monde par hasard", a-t-il dit.

(Reportage de Lori Ewing; version française Olivier Cherfan)