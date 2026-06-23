 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Oyarzabal veut enchaîner avec l’Espagne et mise sur l’impact de Yamal
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 23:18

L'attaquant espagnol Mikel Oyarzabal a assuré mardi se sentir suffisamment bien pour tenir sa place face à l'Uruguay, malgré quelques courbatures après la large victoire de l'Espagne contre l'Arabie saoudite.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive dimanche lors du succès de la Roja (4-0), le joueur espagnol assure être "en forme" à l'approche du match décisif. Une victoire contre l'Uruguay assurerait à l'Espagne la première place du groupe et une qualification pour les seizièmes de finale.

"J’ai quelques douleurs, comme tout le monde dans ce type de compétition, mais je me sens bien et je veux jouer", a-t-il déclaré.

Mikel Oyarzabal s'attend à un match disputé face à l'Uruguay et a appelé l'Espagne à rester concentrée sur son jeu.

Il a aussi salué l'impact de Lamine Yamal, très en vue contre l'Arabie saoudite.

"C'est l'un des joueurs les plus décisifs du monde à l'heure actuelle", a déclaré Mikel Oyarzabal. "Ce qu'il provoque dans les défenses adverses nous profite."

Un match nul devrait aussi permettre à l'Espagne de poursuivre sa route dans la compétition.

(Reportage Fernando Kallas ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank