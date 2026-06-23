Football/Coupe du monde-Oyarzabal veut enchaîner avec l’Espagne et mise sur l’impact de Yamal

L'attaquant espagnol Mikel Oyarzabal a assuré mardi se sentir suffisamment bien pour tenir sa place face à l'Uruguay, malgré quelques courbatures après la large victoire de l'Espagne contre l'Arabie saoudite.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive dimanche lors du succès de la Roja (4-0), le joueur espagnol assure être "en forme" à l'approche du match décisif. Une victoire contre l'Uruguay assurerait à l'Espagne la première place du groupe et une qualification pour les seizièmes de finale.

"J’ai quelques douleurs, comme tout le monde dans ce type de compétition, mais je me sens bien et je veux jouer", a-t-il déclaré.

Mikel Oyarzabal s'attend à un match disputé face à l'Uruguay et a appelé l'Espagne à rester concentrée sur son jeu.

Il a aussi salué l'impact de Lamine Yamal, très en vue contre l'Arabie saoudite.

"C'est l'un des joueurs les plus décisifs du monde à l'heure actuelle", a déclaré Mikel Oyarzabal. "Ce qu'il provoque dans les défenses adverses nous profite."

Un match nul devrait aussi permettre à l'Espagne de poursuivre sa route dans la compétition.

(Reportage Fernando Kallas ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)