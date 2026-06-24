Football/Coupe du monde-Neymar disponible pour le match du Brésil contre l'Écosse

Neymar est disponible pour le troisième match de poule du Brésil en Coupe du monde, qui se déroulera contre l'Écosse, mais le sélectionneur de l'équipe, Carlo Ancelotti, a refusé de dire s'il jouerait lors de la rencontre.

Le joueur de 34 ans, rappelé par Carlo Ancelotti après près de trois ans d’absence en équipe nationale, n’a toujours pas joué dans ce Mondial depuis qu’il s’est blessé il y a plus de cinq semaines.

"Neymar est disponible", a déclaré mardi Carlo Ancelotti lors d'une conférence de presse. "Il a travaillé cette semaine et pourra être disponible pour le match. Nous sommes très heureux de son retour car, évidemment, avec ses qualités, il peut aider l'équipe."

"J'ai vraiment appris à bien le connaître. Il a travaillé très sérieusement pour se rétablir le plus rapidement possible."

"Je suis très content de lui. Même s'il ne joue pas, il apporte son expérience, sa connaissance du jeu, il aide les jeunes joueurs. Il se débrouille très bien."

Le Brésil, qui a fait match nul 1-1 contre le Maroc et a battu Haïti 3-0 lors de ses deux premiers matchs du groupe C, atteindra les seizièmes de finale en cas de victoire contre l'Écosse.

Carlo Ancelotti a déclaré qu'il sentait qu'une bonne performance se préparait.

"Je pense que le premier match n'était pas le meilleur, le deuxième était meilleur, et nous sommes convaincus que le troisième sera le meilleur."

La Seleçao devra toutefois faire sans Raphinha, l'ailier étant forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

(Nick Mulvenney)