Football/Coupe du monde-Martinez, le sélectionneur du Portugal, confiant avant de défier la Colombie

par Rohith Nair

Le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a balayé les inquiétudes sur la préparation de son équipe avant le dernier match du groupe contre la Colombie, samedi, assurant qu'elle était "parfaitement prête" après des mois de travail.

"On a commencé à préparer le match contre la Colombie dès le mois de mars. On a déjà effectué 13 séances d'entraînement ici à Miami pour nous adapter aux conditions", a-t-il déclaré à la presse.

"Les joueurs sont prêts au défi physique que représente le fait de jouer dans un autre stade et sur une pelouse différente de ce qu'on connaît en Europe. C'est ce qu'on prépare depuis notre arrivée aux États-Unis."

Le sélectionneur de la Seleçao a reconnu que son équipe devra composer pour la première fois avec un stade largement favorable à son adversaire, en raison de la forte présence attendue des supporters colombiens à Miami.

"J'ai dû acheter les billets pour ma famille dès le mois de novembre", a-t-il plaisanté. "Je savais que ce serait difficile d'en trouver."

La Colombie, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avec six points en deux matches, occupe la tête du groupe. Le Portugal, deuxième avec quatre points, est lui aussi tout proche de la qualification.

Une deuxième place pourrait lui réserver un tableau plus compliqué en phase à élimination directe, avec l'Angleterre ou la Croatie parmi ses adversaires potentiels.

Dans un climat détendu, y compris lorsque la conférence de presse a été brièvement interrompue par de la musique, Roberto Martinez a dit ne pas accorder d'importance au tableau final.

"Cela n'a pas d'importance. Si c'était ma première Coupe du monde, j'aurais peut-être vu les choses autrement, parce qu'on essaie d'anticiper tous les scénarios, mais on finit par se rendre compte que ce n'est pas réaliste", a-t-il dit.

"Je pense qu'il faut chercher à gagner chaque match, sans se projeter sur le prochain adversaire, tout en respectant l'équipe en face. Si vous voulez gagner la Coupe du monde, vous devez battre tout le monde."

Roberto Martinez s'attend à un défi tactique différent face à la Colombie de Nestor Lorenzo.

"Ils ont des joueurs comme James Rodriguez, Luis Suarez et Luis Diaz. Ils se projettent bien et vont très vite", a-t-il prévenu.

"Ils jouent en équipe, avec une vraie clarté tactique. Il y a de la qualité dans cet effectif et ils sont très attachés à la sélection."

(Reportage Rohith Nair à Miami ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)