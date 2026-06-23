Football/Coupe du monde- Les USA veulent poursuivre leur lancée face à la Turquie

par Rory Carroll

Les États-Unis tenteront de poursuivre leur sans-faute face à la Turquie, déjà éliminée, jeudi au Los Angeles Stadium, lors de leur dernier match du groupe D.

Déjà assurés de terminer en tête après leurs deux premières victoires, les Américains abordent cette rencontre sans pression au classement, mais le sélectionneur Mauricio Pochettino devra gérer la situation de plusieurs cadres sous la menace d'une suspension. Folarin Balogun, Tyler Adams, Chris Richards et Antonee Robinson seraient en effet privés du prochain match en cas de nouveau carton jaune.

Cette rencontre pourrait aussi permettre au sélectionneur américain de ménager Christian Pulisic. L'attaquant n'a plus joué depuis sa sortie à la pause contre le Paraguay en raison d'une blessure au mollet gauche, même s'il a repris l'entraînement collectif cette semaine. Mauricio Pochettino devra décider s'il lui donne du temps de jeu contre la Turquie ou s'il préfère le préserver avant les matches à élimination directe.

Les joueurs américains assurent toutefois vouloir rester concentrés malgré l’absence d’enjeu immédiat. "Même si nous sommes qualifiés, il est important de garder le même état d'esprit et de poursuivre sur notre dynamique", a déclaré l’ailier Max Arfsten.

La Turquie, battue lors de ses deux premiers matches et qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets, tentera d'éviter une sortie sans victoire pour sa première Coupe du monde depuis 24 ans.

(Reportage Rory Carroll à Los Angeles ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)