Football/Coupe du monde-Les USA portés par le public avant leur 8e de finale

par Sam Tobin

La sélection américaine veut s'appuyer sur la confiance grandissante de ses supporters lorsqu'elle affrontera lundi la Belgique pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde, après le week-end du 4 juillet, a déclaré le défenseur Sergino Dest.

Les joueurs devaient célébrer le 250e anniversaire des États-Unis en regardant les feux d'artifice avec leurs proches, après une séance d'entraînement détendue samedi matin.

Sergino Dest a dit que les Américains voulaient se nourrir de cette énergie lundi à Seattle, dans un stade à guichets fermés, pour ce qui pourrait être, selon lui, le plus grand match de l'histoire du football américain à ce jour.

"J'espère que nous gagnerons ce match et que nous pourrons continuer dans ce tournoi. Nous avons un groupe formidable", a-t-il déclaré. "Le pays y croit, tout le monde y croit en ce moment. Le soutien est immense."

La Belgique, portée par une victoire renversante contre le Sénégal, reste dangereuse malgré un début de tournoi irrégulier, a ajouté Sergino Dest.

"Ils sont irréguliers dans ce tournoi mais on sait qu'ils ont de la qualité", a-t-il prévenu.

La suspension de Folarin Balogun, exclu contre la Bosnie-Herzégovine, prive les États-Unis de leur attaquant clé.

(Reportage de Sam Tobin ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)