Football/Coupe du monde-Les USA et Pulisic confiants avant de jouer la Belgique

par Sam Tobin

Christian Pulisic a estimé dimanche que les États-Unis avaient suffisamment confiance en eux avant de défier la Belgique, lundi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Les deux équipes s'affronteront pour une place en quarts de finale, dans un remake de leur duel de 2014, remporté par la Belgique en prolongation (2-1).

L'écart entre les deux sélections semble cette fois moins important, malgré la large victoire belge en match amical, en mars (5-2).

"Nous savons ce qu'ils peuvent proposer, mais nous n'allons pas réinventer notre style", a-t-il déclaré dimanche. "Nous voulons être agressifs et les mettre en difficulté."

"Nous pensons pouvoir rivaliser, et même dominer certaines séquences, contre certaines des meilleures équipes. Je pense que nous avons le droit d'être confiants."

"Puisque nous sommes Américains, nous pensons que tout est possible", a ajouté Christian Pulisic.

Il s'est par ailleurs réjoui de la disponibilité de Folarin Balogun, la Fifa ayant levé sa suspension après son carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine.

(Reportage de Sam Tobin ; version française Olivier Cherfan, édité par Vincent Daheron)