 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Les Néerlandais soutiennent Gakpo après la perte de son futur bébé
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:57

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman et son capitaine Virgil van Dijk ont apporté leur soutien à l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, dont la compagne a annoncé avoir perdu leur futur fils pendant la grossesse.

La compagne de Cody Gakpo, Noa van der Bij, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux samedi. L'attaquant a été libéré pour rejoindre sa famille, installée près du camp de base de la sélection à Kansas City pendant la Coupe du monde de football.

"Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le soutenir, en tant que joueurs et en tant que staff", a déclaré Ronald Koeman.

"Bien sûr, les premiers jours, il a eu la liberté de rejoindre sa famille et d’être avec elle. Il a très bien géré la situation, il n’y a jamais eu un seul moment où il a dit : 'Je veux rentrer, je veux être avec ma famille'."

Virgil van Dijk a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour la façon dont Cody Gakpo et sa famille avaient géré la situation.

"Le plus important, c’est de se demander : 'De quoi as-tu besoin ?' C’est une terrible nouvelle qui montre bien que le football passe au second plan. Il y a des choses plus importantes dans la vie. C’est très triste, mais Cody (Gakpo) fait face."

"Il fait preuve d’une grande maturité. J’ai beaucoup de respect pour la façon dont lui et sa famille gèrent cette situation. Aussi terrible que cela soit, je respecte énormément leur attitude."

Cody Gakpo n’a fait aucun commentaire, mais il devrait disputer lundi le seizième de finale de son équipe contre le Maroc.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot
    Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot
    information fournie par So Foot 29.06.2026 17:57 

    Vous pensiez que le meilleur buteur de l’histoire du football était Cristiano Ronaldo avec ses 975 buts ? Romário n’est pas vraiment d’accord. Au micro de RMC, l’ancien attaquant du Barça a gentiment rappelé sa propre version de l’histoire : « J’ai marqué 1002 ... Lire la suite

  • Le Japon vise la victoire finale
    Le Japon vise la victoire finale
    information fournie par So Foot 29.06.2026 17:54 

    Ce n’est pas un poisson de juin. Avant d’affronter le Brésil pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde, Hajime Moriyasu met les choses au clair : les Japonais ne sont pas là pour déconner . Pas question de se marrer, les types veulent soulever ... Lire la suite

  • Des agents de santé désinfectent un brancard après avoir transporté un patient atteint du virus Ebola au centre de traitement Ebola (CTE) de Bunia, en Ituri, le 23 juin 2026 en RDC ( AFP / Benediction MURHABAZI )
    RDC: Ebola s'étend dans tout le nord-est avec une 4e province affectée
    information fournie par AFP 29.06.2026 17:53 

    L'épidémie d'Ebola, qui a fait jusqu'ici 360 morts sur 1.274 personnes contaminées, s'est étendue à une 4e province en République démocratique du Congo (RDC), toute la partie nord-est du pays qui rassemble environ 15 millions d'habitants étant désormais affectée. ... Lire la suite

  • La Fédération uruguayenne dément une drôle de rumeur
    La Fédération uruguayenne dément une drôle de rumeur
    information fournie par So Foot 29.06.2026 17:52 

    Pas un stratagème de Marcelo Bielsa ? Quelle déception. C’était l’une des premières rumeurs folles de cette fin de la phase de groupe de la Coupe du monde. Alors que plusieurs médias indiquaient que la fédération uruguayenne avait annulé le vol retour privé de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank