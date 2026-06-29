Football/Coupe du monde-Les Néerlandais soutiennent Gakpo après la perte de son futur bébé

Le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman et son capitaine Virgil van Dijk ont apporté leur soutien à l'attaquant néerlandais Cody Gakpo, dont la compagne a annoncé avoir perdu leur futur fils pendant la grossesse.

La compagne de Cody Gakpo, Noa van der Bij, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux samedi. L'attaquant a été libéré pour rejoindre sa famille, installée près du camp de base de la sélection à Kansas City pendant la Coupe du monde de football.

"Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le soutenir, en tant que joueurs et en tant que staff", a déclaré Ronald Koeman.

"Bien sûr, les premiers jours, il a eu la liberté de rejoindre sa famille et d’être avec elle. Il a très bien géré la situation, il n’y a jamais eu un seul moment où il a dit : 'Je veux rentrer, je veux être avec ma famille'."

Virgil van Dijk a déclaré qu’il avait beaucoup de respect pour la façon dont Cody Gakpo et sa famille avaient géré la situation.

"Le plus important, c’est de se demander : 'De quoi as-tu besoin ?' C’est une terrible nouvelle qui montre bien que le football passe au second plan. Il y a des choses plus importantes dans la vie. C’est très triste, mais Cody (Gakpo) fait face."

"Il fait preuve d’une grande maturité. J’ai beaucoup de respect pour la façon dont lui et sa famille gèrent cette situation. Aussi terrible que cela soit, je respecte énormément leur attitude."

Cody Gakpo n’a fait aucun commentaire, mais il devrait disputer lundi le seizième de finale de son équipe contre le Maroc.

(Rédigé par Mark Gleeson à Atlanta; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)