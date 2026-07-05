Football/Coupe du monde-Les Bleus viennent à bout du Paraguay et rejoignent les 1/4 de finale

(Actualisé avec déclarations)

L'équipe de France s'est imposée dans la douleur samedi face au Paraguay (1-0) grâce à un penalty de Kylian Mbappé pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde de football.

Les Bleus défieront le Maroc, jeudi à Boston (20h00 GMT), pour une place dans le dernier carré.

Longtemps frustrée par une équipe paraguayenne rugueuse et regroupée dans son camp, la France a eu besoin d'un penalty provoqué par Désiré Doué et transformé par Kylian Mbappé (70e) pour percer le verrou adverse.

"On savait quel type de match on allait avoir", a réagi Kylian Mbappé sur M6. "On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe offensive. On sait faire le sale football aussi."

Le capitaine tricolore a rejoint Lionel Messi au sommet du classement des buteurs de cette 23e édition du Mondial avec un septième but. Il compte désormais 19 réalisations en Coupe du monde, à une longueur du record détenu par l'Argentin.

Les hommes de Didier Deschamps connaissaient l'adversité que proposerait le Paraguay, tombeur de l'Allemagne au tour précédent (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Ils n'ont pas été déçus à Philadelphie face à la dureté physique et les nombreux coups donnés par La Albirroja.

Les Bleus ont maîtrisé le ballon (60% de possession), sans pour autant parvenir à étaler la qualité offensive qui a impressionné depuis le début de la compétition, et notamment contre la Suède en seizièmes de finale (3-0).

Il a fallu attendre 22 minutes et une tentative lointaine déviée de Manu Koné pour voir le premier tir de la rencontre.

Le milieu de terrain, titularisé pour pallier le forfait d'Aurélien Tchouaméni, touché aux adducteurs, a également forcé le gardien paraguayen Orlando Gill à sortir une belle claquette sur une nouvelle frappe lointaine (54e).

COACHING GAGNANT

Auparavant, Jules Koundé (36e) ou Ousmane Dembélé (38e) s'étaient essayés, sans succès, tandis qu'un mauvais contrôle de Kylian Mbappé ne lui avait pas permis de se présenter seul face au but adverse (51e).

Mais le coaching de Didier Deschamps a été gagnant. Quatre minutes après son entrée en jeu à la place de Bradley Barcola (61e), Désiré Doué a passé en revue la défense sud-américaine en éliminant trois défenseurs avant de subir la faute d'un quatrième.

Après visionnage de l'assistance vidéo, l'arbitre Ilgiz Tantashev n'a eu d'autre choix que de désigner le point de penalty. Malgré de longues minutes pendant lesquelles les joueurs paraguayens ont tenté de le perturber, Kylian Mbappé n'a pas tremblé : il a ouvert son pied côté ouvert pour offrir le but de la victoire aux doubles champions du monde.

L'attaquant du Real Madrid aurait pu s'offrir, au moins, un doublé mais Orlando Gill a repoussé ses ultimes tentatives (89e, 90e+6).

Comme en 1998, où ils s'étaient imposés sur un but en or au même stade de la compétition, les Bleus sont venus à bout du Paraguay.

"Ça n'a pas été simple", a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps sur M6. "On a été en difficulté mais on a fait ce qu'il fallait, on est en quarts de finale." La quête d'une troisième étoile se poursuit contre le Maroc, tombeur du Canada (3-0), quatre ans après la demi-finale entre les deux équipes remportée par l'équipe de France (2-0).

(Rédigé par Vincent Daheron)