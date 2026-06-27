Football/Coupe du monde-Les Bleus veulent "rêver grand" après un premier tour parfait

Trois matches, trois victoires : l'équipe de France a conclu vendredi contre la Norvège (4-1) un premier tour de Coupe du monde parfait malgré un groupe relevé, et peut désormais se projeter sur la suite de l'aventure dès mardi.

Le tirage au sort réalisé en décembre dernier avait placé les Bleus dans un groupe I particulièrement dense avec le Sénégal, champion d'Afrique sur le terrain en janvier dernier avant de perdre son titre sur tapis vert, et la Norvège, huit victoires en huit matches de qualifications.

Mais les doubles champions du monde ont réussi un trois sur trois, ce que seuls leurs glorieux aînés de 1998 avaient réussi sur la route de leur premier sacre mondial.

"Trois matches, neuf points : si on nous avait dit ça y a un mois, on aurait signé tout de suite", a déclaré en conférence de presse Guy Stéphan, sélectionneur d'un soir en l'absence de Didier Deschamps, endeuillé.

Les finalistes de la dernière édition ont commencé par une victoire contre le Sénégal (3-1) avant de battre facilement l'Irak (3-0) malgré une interruption de plus de deux heures à cause de violents orages.

"On avait des objectifs, on les a tenus, on est premiers", a réagi le défenseur central Maxence Lacroix sur BeIN Sports. "On a fait une bonne phase de poules, mais on sait que l'aventure n'est pas finie, on a envie de rêver grand."

Comme attendu, l'équipe de France est portée par son impressionnant vivier offensif. Avec dix buts, elle est la première attaque de la phase de groupes, à égalité avec l'Allemagne et les Pays-Bas.

Quatre joueurs ont déjà marqué : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé totalisent quatre buts chacun (à une longueur de l'Argentin Lionel Messi, meilleur buteur du Mondial), tandis que Bradley Barcola et Désiré Doué comptent une réalisation chacun.

Sans marquer, Michael Olise est le meilleur passeur de la compétition avec trois passes décisives, comme le Suédois Alexander Isak et le Brésilien Bruno Guimaraes.

"Tout le monde sait qu'on a un effectif très bon offensivement, on peut marquer à tout moment", a rappelé Maxence Lacroix.

"DÉSÉQUILIBRE"

Malgré son immense domination offensive, à l'image de ses 18 tirs, dont neuf cadrés, contre la Norvège, l'équipe de France a parfois montré quelques fébrilités défensives. Elle avait été bousculée en première période contre le Sénégal et la large victoire contre la Norvège ne doit pas faire oublier que celle-ci a eu plusieurs occasions dangereuses.

"Il n'y a pas spécialement d'inquiétude", a affirmé Guy Stéphan. "On a une équipe qui est un peu pimpante, avec des étincelles, beaucoup de feintes, de dribbles, et le revers de la médaille, c'est quelquefois un déséquilibre."

"Et il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à ce que l'équilibre soit meilleur."

Déjà impliqué sur le but du Sénégalais Ibrahim Mbaye lors de l'entrée en lice des Bleus, Théo Hernandez a cette fois-ci concédé un penalty pour une faute sur Oscar Bobb, que Mike Maignan a arrêté.

En concurrence avec Lucas Digne, qui a joué contre l'Irak, Théo Hernandez n'a pas gagné des points pour la suite de l'aventure.

La suite, justement, proposera un seizième de finale, mardi à New York, contre un troisième de groupe avant un potentiel huitième de finale contre l'Allemagne. Ce pourrait être les Pays-Bas ou le Maroc en quarts de finale.

Autant d'adversaires face auxquels la "facilité" parfois observée vendredi par Guy Stéphan ne passera pas.

"C'est ce qu'il faut essayer de gommer, car plus on va avancer et plus les adversaires seront de qualité", a-t-il prévenu, à la veille du retour de Didier Deschamps aux États-Unis.

(Rédigé par Vincent Daheron)