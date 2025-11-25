Football/Coupe du monde-Les Bleus assurés d'éviter l'Angleterre avant la finale si les deux équipes terminent en tête de leur groupe

L'équipe de France masculine de football ne pourra pas rencontrer l'Angleterre avant la finale de la Coupe du Monde 2026 si elle et les "Three Lions" terminent en tête de leur groupe au premier tour, a annoncé la Fifa mardi.

"Pour une répartition équilibrée, les contraintes suivantes s’appliqueront aux quatre équipes les mieux placées au classement mondial masculin Fifa : l’équipe la mieux classée (Espagne) et la deuxième équipe la mieux classée (Argentine) se verront aléatoirement attribuer des tableaux opposés ; le même principe s’appliquera à la troisième (France) et la quatrième (Angleterre)", a expliqué la Fifa dans un communiqué qui présente la procédure du tirage au sort prévu le 5 décembre à Washington.

"À condition de terminer en tête de leur groupe, les deux équipes les mieux classées ne se rencontreront donc pas avant la finale."

La France, finaliste en 2022, figure dans le chapeau 1.

Elle est ainsi assurée d'éviter au premier tour les pays organisateurs (Canada, Mexique et États-Unis) mais aussi l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et, donc, l'Angleterre.

"De manière générale, seule une équipe de chaque confédération pourra être versée dans chaque groupe. Ce principe s’appliquera à l'ensemble des confédérations à l’exception de l’UEFA, qui sera représentée par 16 équipes", ajoute la Fifa. "Chaque groupe doit compter au moins un représentant de l’UEFA, mais pas plus de deux."

Le calendrier détaillé, avec les stades et l'heure des matches, sera révélé le 6 décembre, au lendemain du tirage au sort.

Le Mondial aura lieu du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)