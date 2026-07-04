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Football/Coupe du monde-Les adieux du Cap-Vert, entre fierté et amertume
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 11:47

Le sélectionneur du Cap-Vert Pedro "Bubista" Leitao a ressenti une profonde fierté quand son équipe a résisté face aux Argentins trois fois champions du monde, avant de s'incliner sur un score de 3-2 dans la Coupe du monde de football.

Les Africains, classés 67e, ont créé la surprise en parvenant à faire match nul face à l'Espagne et à l'Uruguay, mais ont finalement été battus vendredi par les champions du monde en titre.

L'ancien défenseur Bubista, architecte du projet, pense que la réaction douce-amère de ses joueurs à la défaite montre le chemin qu'ils ont parcouru.

"Le sentiment dans les vestiaires, c'est un sentiment de tristesse", a-t-il dit aux journalistes. "Nous sommes tristes, bien sûr, nous sommes tristes parce que nous quittons la compétition et parce que nous étions si proches, si proches", a-t-il ajouté.

"Mais même s'ils sont tristes, les joueurs s'embrassaient, ils pleuraient. C'est comme ça qu'on grandit. Cela nous aide à grandir, et montre aussi que l'équipe à une âme."

Bubista a ajouté que parvenir à rester dans le match pendant les 120 minutes de la rencontre face à une grande équipe est une immense source de fierté.

"Je ressens de la fierté pour mes joueurs, et pour ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec dignité et courage", a-t-il dit. "Je pense que l'Argentine a montré pourquoi elle est championne du monde. Je pense pouvoir dire que notre équipe a montré combien elle voulait jouer ce match."

"Je ne pense pas qu'aucune autre équipe pourrait avoir marqué deux buts contre l'Argentine tout en allant jusqu'au temps additionnel. Je pense que cela montre le caractère de notre équipe, combien elle est talentueuse", a poursuivi le coach.

Pour lui, l'enjeu de la première Coupe du monde disputée par le Cap-Vert n'était pas seulement le football, mais aussi l'esprit de cette nation insulaire.

(Reportage Nick Mulvenney, version française Gilles Guillaume)

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