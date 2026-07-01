Football/Coupe du monde-Le Sénégal prêt à affronter la Belgique dans une "nouvelle compétition"

par Sam Tobin

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a déclaré que son équipe mettrait derrière elle les difficultés rencontrées lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 pour aborder le seizième de finale contre la Belgique, prévu ce mercredi comme le début d'une "nouvelle compétition".

Après avoir perdu ses deux premiers matchs de poule, encaissant un total de six buts face à la France et à la Norvège, le Sénégal s'est qualifié in extremis pour la phase à élimination directe, en tant que dernier meilleur troisième, grâce à une victoire 5-0 contre l'Irak.

A ce sujet, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a qualifié mardi le Sénégal de "meilleure équipe classée troisième à s'être qualifiée".

Pape Bouna Thiawa a admis que le Sénégal n'avait pas bien démarré le tournoi - même si le pays avait été versé dans un des groupes les plus relevés du tournoi - tout en assurant que ses joueurs ne se laisseraient pas déstabiliser avant la rencontre avec la Belgique.

"C'est une nouvelle compétition qui va commencer et nous sommes déterminés à remporter ce match", a-t-il dit.

"C'est une compétition différente qui commence (...) et ce n'est pas parce qu'on termine en tête de son groupe qu’on est à l'abri d'une élimination", a ajouté Pape Bouna Thiaw, en référence à défaite des Pays-Bas face au Maroc aux tirs au but lundi.

Après deux matches nuls face à l'Egypte et à l'Iran, la Belgique a terminé première du groupe G, devançant l'Egypte à la différence de buts, grâce à une large victoire sur la Nouvelle-Zélande.

(Sam Tobin, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)